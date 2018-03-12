Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Sahasında Konya’yı ağırlayan Galatasaray, rakibini geçip gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi de herhangi bir motivasyon kaybı yaşamak istemiyordu. Sarı-kırmızılılar maça büyük bir şokla başladı. Sağ taraftan taç çizgisinin önünden kullanılan serbest vuruşta Selçuk ile Donk topu kesemedi, Serdar’ın önünde yer alan Moke de kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0. Şoktan bir süre çıkamayan Galatasaray 6’da kalesinde bir büyük tehlike daha yaşadı. Muslera, kendisiyle karşı karşıya kalan Volkan Şen’e geçit vermedi. Selçuk’un şutunda Selim’in koluna gelen top sonrası 19’da hakem penaltı noktasını gösterdi. Gomis’in vuruşunu Serkan sağa yatarak kurtardı. İlk yarının uzatma bölümünde Mariano’nun sağdan yaptığı ortaya Maicon yükseldi top direkte patladı, dönen topta Gomis çerçeveyi bulamadı.



Gümüş’ten altın gol

Sarı-kırmızlılar devredeki oyuncu ve sistem değişikliğiyle oyunu tek yöne çevirdi. 55’te Nagatomo ceza sahası dışından sert vurdu, Serkan topu güçlükle çekti. 62’de Belhanda’nın kale önüne doğru yükselttiği topa Gomis sert vurdu ama top kaleyi bulmadı. 69’da Sinan sağdan hızla ilerleyip ortasını yaptı ön direkte muhteşem şekilde topa kafa koyan Gomis durumu eşitledi: 1-1. Beraberliği sağlayan Galatasaray 2’yi de bulmak için yüklenmeye devam etti. 71’de yükselen topu Gomis harika şekilde indirdi. Belhanda hızla ilerleyip kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşu yandan auta gitti. 83’te Selçuk’un ceza sahası dışında vuruşu az farkla dışarı çıktı. 86’da sahneye ilk golün asistini yapan Sinan Gümüş çıktı. Nagatomo’nun ortasında Sinan Gümüş harika bir vuruşla Galatasaray’a altın değerinde galibiyeti getirdi: 2-1.

Maicon: Gol bizi bozdu

Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Maicon, “Maça çok konsantre olarak başladık ama çok erken gol yedik. Bu da konsantrasyonumuzu bozdu. Fakat iki yarıda da oyunumuzu değiştirmedik, önde bastık. Şükürler olsun ki kazandık. Çok önemli bir maça gideceğiz. Kadıköy’e lider olarak gidiyoruz, lider olarak dönmek istiyoruz” açıklaması yaptı.



Mariano derbide cezalı

Galatasaray’da, formasını Linnes’e kaptırdıktan sonra Karabük deplasmanında yeniden ligde ilk 11’e girmeyi başaran sağ bek Mariano, dün akşam da mücadeleye 11’de başladı. Fakat sambacı ilk yarıda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mariano önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek

Gomis 25 yaptı

G.Saray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Konya’yı da boş geçmedi. Fransız futbolcu maçın ilk yarısındaki penaltı atışından faydalanamadı ve büyük bir centilmenlikle kaleci Serkan Kırıntılı’yı tebrik etti. Ama moralini bozmayan Gomis 69. dakikada rakip fileleri havalandırarak galibiyetin fitilini ateşledi. Başarılı futbolcu böylece ligde gol sayısını da 25’e çıkardı. Gomis, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı lig ve kupa maçlarında 28 gole ulaştı.



Hasan Şaş fenalaştı

Gomis’in bu golünün ardından kulübe arkasında yaşanan hareketlilik sonrasında Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş fenalaştı. Oyuncu eşlerinin bulunduğu bölümde maçı izleyen ve fenalaşan Şaş’a doktorlar müdahale etti. Aşırı heyecandan bayılan Şaş’ta korkulacak bir durumun olmadığı açıklandı.

Kadıköy’den lider döneceğiz

Dün geceye damga vuran Sinan Gümüş, “İnanılmaz mutluyum. 3.5 senedir Galatasaray’dayım ama en belki de en anlamlı golümü attım. Bütün stat yıkıldı. O anı anlatsam tüylerim diken diken olur. Tam anlatamıyorum” derken derbi için de, “Zor bir deplasman maçı olacak. 3-5 bin taraftarımız olacak. İyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum, liderliğimiz devam edecek. Orada da kazanırsak daha bizi hiçbir şey durduramaz” ifadelerini kullandı. Sinan, “Fatih Hoca oyuna girmeden önce bana güvendiğini söyledi. Bu oyunu değiştirebileceğimi söyledi. Asist ve golle güvenini boşa çıkarmadım. Nagatomo ile geldiğinden bu yana iyi anlaşıyoruz. Onun asistiyle gol attım, Japon sevinci yaptık. Umarım böyle devam eder” şeklinde konuştu.