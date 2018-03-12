Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçı değerlendirirken, “Maç öncesi öngöremediğimiz ne varsa hepsini yaşadık. Müthiş bir maç oynandı. Sanki maça 1-0 geride başladık. Hücum adına yapılabilecek ne varsa yaptık. 25 tane şut attık, 50 defa ceza sahasına girdik. Hücum adına sevindirici” derken, “Penaltıyı atamadık, direğe takıldık. İkinciyi de yiyebilirdik. Risk aldık. 71’e 29’luk topla oynanma oranı var. İstatistiklerde hep üstündük. Bunun karşılığı olmalıydı. Böyle maçlardan dönüş yapmak sizi güvenli hale getirir. Bu tip maçlar yine oynayacağız. Oyuncularımı pes etmedikleri ve 3 puan aldıkları için gurur duyuyorum” sözlerini kullandı.

Maçın devre arasında soyunma odasında ne olduğu sorulan Fatih Hoca, “Futbolculara sadece, ‘Şampiyon olmak istiyorsak, buradan geri dönmeliyiz. Buradan ancak şampiyon takımlar, lider takımlar dönerler’ dedim” karşılığını verdi.



Derbi iyi geçer

“Allah’a şükür kazasız belasız 3 puanı aldık ve lider olarak devam ediyoruz” diyen Terim gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçı için de, “Ümit ederim iyi sonuçla döneriz. Buna inanıyorum. Kazanamama psikolojisiyle ilgili lafları da çok fazla önemsemiyorum açıkçası” değerlendirmesinde bulundu.

KENDİMİ KAYBETTİM HÜKÜMSÜZDÜR!

Fatih Hoca maçın son anlarında adeta kendini kaybetti. Uzun yıllardır görülmedik derecede heyecanlanan hoca sanki sahada futbolcularıyla birlikte oynuyor gibiydi. Bitiş düdüğüyle birlikte stresi mutluluğa dönüşen Terim rahat bir nefes alırken Sinan Gümüş’ü överek, “Takımımızın tek solak oyuncusu. Hakikaten yetenekli bir çocuk. Konuştuk ve yeteneğinin teoride olmamasını diledim” şeklinde konuştu.