Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçı 17 Mart Cumartesi oynanacak. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Biletler; 12.03.2018 Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimiz için (En fazla 1 bilet), 13.03 2018 Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) ve 14.03 2018 Çarşamba günü de genel satışa açılacaktır" denildi.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI ŞÖYLE:

Spor Toto ve Migros kale arkası tribünü: 87 lira

Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 109 lira

Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 130 lira

Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 195 lira

Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 216 lira

Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 250 lira

Maraton alt E blok: 297 lira

Fenerium alt E blok: 324 lira

1907 tribünü: 430 lira



FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? FB GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlayacak. Kadıköy Ülker Stadyum'un da oynanacak maç 17 Mart'ta oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek. Karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde olacak.