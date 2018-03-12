Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçı 17 Mart Cumartesi oynanacak. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Biletler; 12.03.2018 Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimiz için (En fazla 1 bilet), 13.03 2018 Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) ve 14.03 2018 Çarşamba günü de genel satışa açılacaktır" denildi.
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI ŞÖYLE:
Spor Toto ve Migros kale arkası tribünü: 87 lira
Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 109 lira
Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 130 lira
Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 195 lira
Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 216 lira
Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 250 lira
Maraton alt E blok: 297 lira
Fenerium alt E blok: 324 lira
1907 tribünü: 430 lira
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? FB GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlayacak. Kadıköy Ülker Stadyum'un da oynanacak maç 17 Mart'ta oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek. Karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde olacak.