Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Ligi'nde zirvede bulunan AEK Atina, deplasmanda haftaya ikinci sırada giren PAOK'un konuğu olurken maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon ortalığı karıştırdı. Ev sahibi PAOK, mücadelenin son dakikalarında Varela ile bir gol bulurken yardımcı hakemle pozisyonu görüşen orta hakem, ofsaytta bulunan futbolcunun kalecinin görüş alanında olduğu kararını vererek golü iptal etti. PAOK cephesi hakeme yoğun şekilde itiraz ederken iki taraf da bir anda sahaya girmişti. Ortalığın karışmasıyla birlikte hakemler soyunma odasına giderken korkutan bir görüntü ortaya çıktı. PAOK Başkanı Ivan Savvidis, sahaya belinde silahla girdi.

AEK kulübünün Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre; PAOK Başkanı Savvidis, AEK'dan Vassilis Dimitriadis'a saldırdı. Aynı şekilde sportif direktör Lubos Michel'in de Nova gazetesinden bir kişiye saldırdığı iddia edildi. Savvidis hakemin kararını protesto etmek için oyunculara maçı bırakıp stadı terk etmelerini söyledi. Portekizli Vieirinha ise buna karşı çıkarak maça devam etmek istediklerini bildirdi. O anlar kameraya yansıdı.

KASIM 2016'DA MHK BAŞKANININ EVİ KUNDAKLANMIŞTI

Yunanistan Futbol Federasyonu, Kasım 2016'da Merkez Hakem Komitesi Başkanı Giorgos Bikas'ın evinin kundaklanması nedeniyle tüm lig maçlarına ara vermişti. Yunanistan Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, başkan Bikas’ın boş olan yazlık evinin çarşamba günü gerçekleşen kundaklanma olayının, şüphe uyandırıcı olduğunu belirtirken, itfaiye departmanından gelecek resmi rapora göre hareket edileceği bildirilmişti. Bikas, o haftanın başında bir başka hakemin, evinin dışında kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı. Liglere ara verildiğini açıklayan Yunanistan Futbol Federasyonu, bu kararını FIFA ve UEFA’ya da gönderildiğini belirtmişti.