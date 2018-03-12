Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşı için İstanbul’a gelecek olan Bayern Münih, yarın Atatürk Havalimanı’na inecek. 5-0 biten ilk maçın rövanşı için hazırlıklarına başlayan Alman ekibinde yıldız isimler, açıklamalarda bulundu. İyi oynamak istediklerini belirten savunmanın önemli ismi Mats Hummels, "Sıcak bir atmosfer olacak ve kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş’ı hiçbir şekilde hafife almayacaklarını söyleyen Thomas Müller, "Biz gezi yapmak için İstanbul’a gitmiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde bu maçı da kazanarak üst tura çıkmak istiyoruz. Yüzde 100 ciddi bir futbol sergileyeceğiz" açıklamasını yaptı. İlk maçta elde edilen 5-0’lık skoru unutmaları gerektiğini söyleyen Hollandalı yıldız Arjen Robben, "İstanbul’daki maça 0-0 başlamamız gerekiyor. 5-0’lık skor tabii ki rahatlamamıza neden olabilir ama futbolda her şey mümkün. Bizi, Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’ta muazzam bir atmosfer bekliyor. Çok özel bir stat. Bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız ama aynı zamanda dikkatimizin de dağılmasına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.
Robben’den, Beşiktaş taraftarına övgü
12.03.2018 - 15:23 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Arjen Robben, ilk maçtaki skor avantajını unutmaları gerektiğini belirterek, "İstanbul’da büyük bir atmosfer var ve bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız" dedi.
Etiketler : Bayern Münih,Arjen Robben,Robben,Beşiktaş Bayern Münih maçı,
549749 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/549749.aspx
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A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
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17
2
6
61
28
33
53
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
25
13
8
4
49
30
19
47
5
Kayserispor
25
11
8
6
36
30
6
41
6
Göztepe
25
11
6
8
38
38
0
39
7
Sivasspor
25
11
5
9
36
37
-1
38
8
Trabzonspor
24
9
9
6
38
35
3
36
9
Malatyaspor
25
9
7
9
28
31
-3
34
10
Akhisarspor
24
9
6
9
34
36
-2
33
11
Kasımpaşa
25
8
7
10
39
43
-4
31
12
Bursaspor
25
8
6
11
33
35
-2
30
13
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
14
Gençlerbirliği
25
6
8
11
30
38
-8
26
15
Antalyaspor
25
6
7
12
28
45
-17
25
16
Osmanlıspor
25
6
6
13
34
45
-11
24
17
Konyaspor
25
5
6
14
24
36
-12
21
18
Karabükspor
25
3
3
19
18
57
-39
12
25. Hafta Maçları
10.3.2018
Demir Grup Sivasspor 2 - 2 Kasımpaşa
10.3.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 1 Bursaspor
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Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği
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Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
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Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Trabzonspor
11.3.2018
Kayserispor 3 - 2 Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.3.2018
Göztepe 2 - 1 Antalyaspor
11.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe
11.3.2018
Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
27
15
7
5
54
32
22
52
2
Ümraniyespor
27
14
5
8
39
27
12
47
3
Ankaragücü
26
13
7
6
39
26
13
46
4
Gazişehir G.Ant
27
12
8
7
44
25
19
44
5
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
6
Altınordu
26
12
6
8
42
35
7
42
7
İstanbulspor
26
11
6
9
30
29
1
39
8
Elazığspor
27
10
8
9
35
31
4
38
9
Giresunspor
27
10
7
10
36
30
6
37
10
BB Erzurumspor
27
9
10
8
34
32
2
37
11
Balıkesirspor
26
11
6
9
44
40
4
36
12
Adana Demirspor
27
9
7
11
37
38
-1
34
13
Adanaspor
26
9
6
11
30
41
-11
33
14
Samsunspor
27
7
11
9
25
32
-7
32
15
Eskişehirspor
26
9
7
10
45
41
4
31
16
Denizlispor
27
8
6
13
31
39
-8
30
17
Manisaspor
27
7
3
17
27
48
-21
15
18
Gaziantepspor
27
2
4
21
13
74
-61
7