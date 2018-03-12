Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Oğuzhan Özyakup'tan formayı kapan Tolgay'ı Ada ekiplerinden Newcastle United da istiyor.

TOLGAY'I İSTEYEN 3 KULÜP VAR



Tolgay Arslan'ın Avrupa'dan talipleri de her geçen gün artıyor. Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund, ara transfer döneminde yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimde bulununca Tolgay'ın sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatılmıştı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, teknik direktör Rafa Benitez'in raporu doğrultusunda 27 yaşındaki Tolgay için sezon sonunda resmi teklif yapacak.