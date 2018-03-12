Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Milli Takımı'nın Almanya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna Anderson Talisca seçilirken, Giuliano kadroda kendisine yer bulamadı.

Brezilya Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası öncesinde Rusya ve Almanya ile oynayacakları hazırlık maçının kadrosu açıklandı.

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, düzenlediği basın toplantısında kadroyu açıkladı. Brezila Milli Takımı'nın kadrosunda Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca kendisine yer bulurken, Fenerbahçe'de oynayan Giuliano kadroda yer almadı.

Anderson Talisca, böylece kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı'nda forma giyme şansı yakaladı. Talisca daha önce U23 ve U20 takımlarından görev yapmıştı.

İşte Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu:

DEFANS: Daniel Alves, PSG - Geromel, Grêmio - Filipe Luİs, AtlEtico de Madrid - Marcelo, Real Madrid - Marquinhos, PSG - Miranda, Inter de MilAo - Fagner, Corinthians - Rodrigo Caio, SAo Paulo - Thiago Silva, PSG

ORTA SAHA: Casemiro, Real Madrid - Fernandinho, Manchester City - Fred, Shakhtar Donetsk - Paulinho, Barcelona - Philippe Coutinho, Barcelona - Renato Augusto, Beijing Guoan - Talisca, Besiktas - Willian, Chelsea

FORVET: Douglas Costa, Juventus - Firmino, Liverpool - Gabriel Jesus, Manchester City - Taison, Shakhtar Donetsk - Willian José, Real Sociedad