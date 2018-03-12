Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayern Münih'e 6-0 mağlup olan Hamburg'da taraftarlar takımlarını sıra dışı bir şekilde tehdit ettiler. Bundesliga'da sondan ikinci sırada bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlılar, Münih'te yarım düzine gol yedikleri karşılaşmanın ardından kente geri döndü.

"VAKTİNİZ DOLDU" MESAJI GÖNDERDİLER

Hamburg taraftarları rakiplerinden büyük fark yiyen, üst üste 13. maçtan da galibiyet alamadan ayrılan futbolcular ve ve teknik heyet için kötü bir sürpriz hazırladılar. Hamburg'un antrenmanlarını yaptığı sahanın önüne mezar görünümlü yapılar yerleştiren taraftarlar, oyuncuları buraya gömeceğini ima etti. Futbolculara ölüm tehdidi savuran Hamburg taraftarı hazırladıkları pankartın üzerine "Vaktiniz doldu, Hepinizi alacağız" diye yazdı.

HAMBURG POLİSE HABER VERDİ

Manzara karşısında şok olan Hamburg kafilesi durumu derhal polise bildirdi. Daha önce Şubat ayı içersinde de tehditkar sloganın yer aldığı ifadeler kullanan Alman fanatikler, bu kez işi ileri götürerek, söylemlerini oluşturdukları görsellerle süslediler.