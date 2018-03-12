Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, hazırlıklara başladı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışması ile devam etti. Ardından iki farklı gruba ayrılarak minyatür kalelerde pas çalışması gerçekleştiren yeşil beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise yarı alanda çift kale maç yaptı.

SOW VE KUBİLAY DİNLENDİRİLDİ

Antrenmanda sakatlıkları devam eden Emmanuel Badu ve Sercan Yıldırım yer almazken, ameliyat yerinde ağrıları olan Kubilay Kanatsızkuş ile hafif sakatlığı bulunan Moussa Sow da dinlendirildi. Kubilay ve Sow’un yarın takımla birlikte çalışacağı bildirildi.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.