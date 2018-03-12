Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Eskişehirspor, Altınordu’yu ağırlıyor. Maçın 3. dakikasında Altınordu penaltı kazanarak 1-0 öne geçerken, ilk yarının 25. dakikasında Eskişehirspor’un İdari ve Tesislerinden Sorumlu Asbaşkan’ı Altan Begiter bir anda yere yığıldı. Yerde bir süre kıvranan Eskişehirspor’un kurusu Aydın Begiter’in oğlu Altan Begiter’e ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapılırken, taraftar maçı bırakarak "Ambulans, ambulans" tezahüratları yapmaya başladı. Bunun üzerine stadyumda bulunan 112 Acil Sağlık ekibi, Begiter’i alarak hastaneye kaldırıldı.
Eskişehirsporlu yönetici maç esnasında kalp krizi geçirdi
12.03.2018 - 19:02 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 19:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehirspor ile Altınordu arasında oynanan mücadele sırasında Eskişehirspor’un İdari ve Tesislerinden Sorumlu Asbaşkanı Altan Begiter kalp krizi geçirdi.
Etiketler : eskişehirspor,altan begiter,altınordu,
549795 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/549795.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
25
17
2
6
61
28
33
53
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
25
13
8
4
49
30
19
47
5
Kayserispor
25
11
8
6
36
30
6
41
6
Göztepe
25
11
6
8
38
38
0
39
7
Sivasspor
25
11
5
9
36
37
-1
38
8
Trabzonspor
24
9
9
6
38
35
3
36
9
Malatyaspor
25
9
7
9
28
31
-3
34
10
Akhisarspor
24
9
6
9
34
36
-2
33
11
Kasımpaşa
25
8
7
10
39
43
-4
31
12
Bursaspor
25
8
6
11
33
35
-2
30
13
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
14
Gençlerbirliği
25
6
8
11
30
38
-8
26
15
Antalyaspor
25
6
7
12
28
45
-17
25
16
Osmanlıspor
25
6
6
13
34
45
-11
24
17
Konyaspor
25
5
6
14
24
36
-12
21
18
Karabükspor
25
3
3
19
18
57
-39
12
25. Hafta Maçları
10.3.2018
Demir Grup Sivasspor 2 - 2 Kasımpaşa
10.3.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 1 Bursaspor
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Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği
11.3.2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
11.3.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Trabzonspor
11.3.2018
Kayserispor 3 - 2 Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.3.2018
Göztepe 2 - 1 Antalyaspor
11.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe
11.3.2018
Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
27
15
7
5
54
32
22
52
2
Ümraniyespor
27
14
5
8
39
27
12
47
3
Ankaragücü
26
13
7
6
39
26
13
46
4
Gazişehir G.Ant
27
12
8
7
44
25
19
44
5
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
6
Altınordu
26
12
6
8
42
35
7
42
7
İstanbulspor
26
11
6
9
30
29
1
39
8
Elazığspor
27
10
8
9
35
31
4
38
9
Giresunspor
27
10
7
10
36
30
6
37
10
BB Erzurumspor
27
9
10
8
34
32
2
37
11
Balıkesirspor
26
11
6
9
44
40
4
36
12
Adana Demirspor
27
9
7
11
37
38
-1
34
13
Adanaspor
26
9
6
11
30
41
-11
33
14
Samsunspor
27
7
11
9
25
32
-7
32
15
Eskişehirspor
26
9
7
10
45
41
4
31
16
Denizlispor
27
8
6
13
31
39
-8
30
17
Manisaspor
27
7
3
17
27
48
-21
15
18
Gaziantepspor
27
2
4
21
13
74
-61
7