Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de 30. haftanın en dikkati çeken maçında Manchester United, konuk ettiği Liverpool'u Marcus Rashford'un attığı gollerle 2-1 yendi.

Üst sıraları zorlayan takımlardan Tottenham deplasmanda Bournemouth'u 4-1, Chelsea sahasında Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un takımının 2. golünü atıp "maçın adamı" seçildiği karşılaşmada Everton, konuk ettiği Brighton'ı 2-0'lık skorla geçti.

Bir maçı eksik ve 78 puanı bulunan lider Manchester City'yi, 65 puanlı Manchester United, 61 puanlı Tottenham, 60 puanlı Liverpool ve 56 puanlı Chelsea takip etti.

La Liga

Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup takımı Barcelona, yıldız futbolcusu Lionel Messi'den yoksun çıktığı maçta Malaga'yı 2-0 yendi.

Zirvenin en yakın takipçisi Atletico Madrid ağırladığı Celta Vigo'yu 3-0 yenerken, milli futbolcu Emre Mor konuk ekipte 90 dakika sahada kaldı.

La Liga'nın 3. sırasında yer alan Real Madrid, Eibar deplasmanından Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı.

Haftanın bir diğer önemli maçında Valencia, konuk olduğu Sevilla'yı 2-0 yenmeyi başardı.

Ligin 28. haftası sonunda 72 puan toplayan Barcelona'nın ardından Atletico Madrid 64, Real Madrid 57 ve Valencia 56 puanla sıralandı.

Bundesliga

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih sahasında Hamburg'u 6-0 yenerek, ligin bitimine 8 hafta kala 20 puan farklı liderliğini korudu.

Schalke 04 deplasmanda Mainz 05'i 1-0, Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-2, Bayer Leverkusen de ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup etti.

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, sahasında Leipzig ile 0-0 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 26. haftasının ardından 66 puanı bulunan Bayern Münih, Schalke 04'ün 20, Borussia Dortmund'un 21, Bayer Leverkusen'in ise 22 puan önünde liderliğini devam ettirdi.

Serie A

Deplasmanda Inter ile golsüz berabere kalan Napoli, 11 hafta sonra liderliği Juventus'a kaptırdı.

Bir maçı eksik olmasına rağmen Udinese'yi Arjantinli golcüsü Paulo Dybala'nın golleriyle 2-0 yenen ve zirveye yükselen Juventus ise galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

Milli futbolculardan Cengiz Ünder'in 76 dakika sahada kaldığı maçta takımı Roma ağırladığı Torino'yu 3-0 yenerken, Hakan Çalhanoğlu'nun 68 dakika oynadığı karşılaşmada Milan son dakikada bulduğu golle Genoa'yı 1-0'lık skorla geçti.

Napoli'nin puan kaybetmesiyle 71 puanla liderliği devralan Juventus'u, 70 puanlı Napoli, 56 puanlı Roma ve 53 puanlı Lazio izledi.

Ligue 1

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenen Paris Saint-Germain, Fransa liginin 29. haftasında, konuk ettiği Metz'i 5-0 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Liderin en yakın takipçisi Monaco, deplasmanda Strasbourg'u 3-1 mağlup etti.

Olympique Marsilya deplasmanda Toulouse'u 2-1, Olympique Lyon ise sahasında Caen'i 1-0 yendi.

PSG, 77 puanla zirvedeki yerini korurken, Monaco 63, Olympique Marsilya 59 ve Olympique Lyon 54 puanla başkent ekibinin arkasında yer aldı.

- Premier Lig'de Manchester City, La Liga'da Barcelona, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise PSG liderliğini sürdürdü