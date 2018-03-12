Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında T.M. Akhisarspor, evinde konuk ettiği Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Sahamızda kaybetmek üzücü. Maça başlamadan önce çok farklı düşünüyorduk. Maç içinde istediğimiz gibi gitmedi. Maçın başında iyi başladık, devamında çıkarken kaptırdığımız toplar tehlike oluşturdu. Ayağımızdaki topları rakibe verdik ve kalemize geldiler. Belli bölümlerde zorlandık. İlk yarının sonlarına doğru inşallah 0-0 devreye gireriz dediğim oldu ama son dakikada gol yedik. Gol pozisyonunda Mustafa kendisine faul yapıldığını söylüyor. Bulunduğum noktadan ben tam göremedim. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladık. Rakip kaleye gitmeye başladık. Maçta 10 dakikalık bir sürede rakip üzerinde baskı kurduk. Yine çıkarken kaptırdığımız bir top kalemizde gol oldu. Daha sonra yine bir faulden gol yedik. Arkasından son dakikalarda biz bir gol bulduk. Trabzonspor’un maçı bizden daha çok istediğini, bizden daha iyi oynadığını gördük. 4 maç arka arkaya kazanmıştık. Burada belki hangi hakemi istemezsiniz deselerdi Ümit Öztürk’ü istemeyiz derdik. Rakip, özellikle bizim lehimize faul verilmediğini görünce daha sert ve istekli oynadılar. Genel olarak baktığımızda bütün kararlarını rakipten yana kullandı. Maçın çok içinde değildi. Sonuç olarak kendi sahamızda şansız bir maç kaybettik. Bundan sonra yarından itibaren Gençlerbirliği maçına hazırlanmaya başlayacağız” dedi.
“Sahamızda kaybetmek üzücü”
12.03.2018 - 23:25 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 23:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Kendi sahamızda şansız bir maç kaybettik” dedi.
Etiketler : okan buruk,akhisarspor,süper lig,trabzonspor,
549828 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/549828.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
25
17
2
6
61
28
33
53
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
25
13
8
4
49
30
19
47
5
Kayserispor
25
11
8
6
36
30
6
41
6
Trabzonspor
25
10
9
6
41
36
5
39
7
Göztepe
25
11
6
8
38
38
0
39
8
Sivasspor
25
11
5
9
36
37
-1
38
9
Malatyaspor
25
9
7
9
28
31
-3
34
10
Akhisarspor
25
9
6
10
35
39
-4
33
11
Kasımpaşa
25
8
7
10
39
43
-4
31
12
Bursaspor
25
8
6
11
33
35
-2
30
13
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
14
Gençlerbirliği
25
6
8
11
30
38
-8
26
15
Antalyaspor
25
6
7
12
28
45
-17
25
16
Osmanlıspor
25
6
6
13
34
45
-11
24
17
Konyaspor
25
5
6
14
24
36
-12
21
18
Karabükspor
25
3
3
19
18
57
-39
12
25. Hafta Maçları
10.3.2018
Demir Grup Sivasspor 2 - 2 Kasımpaşa
10.3.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 1 Bursaspor
10.3.2018
Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği
11.3.2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
11.3.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Trabzonspor
11.3.2018
Kayserispor 3 - 2 Kardemir D.Ç. Karabükspor
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Göztepe 2 - 1 Antalyaspor
11.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe
11.3.2018
Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
27
15
7
5
54
32
22
52
2
Ankaragücü
27
14
7
6
41
27
14
49
3
Ümraniyespor
27
14
5
8
39
27
12
47
4
Altınordu
27
13
6
8
46
37
9
45
5
Gazişehir G.Ant
27
12
8
7
44
25
19
44
6
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
7
Balıkesirspor
27
12
6
9
45
40
5
39
8
İstanbulspor
27
11
6
10
31
31
0
39
9
Elazığspor
27
10
8
9
35
31
4
38
10
Giresunspor
27
10
7
10
36
30
6
37
11
BB Erzurumspor
27
9
10
8
34
32
2
37
12
Adana Demirspor
27
9
7
11
37
38
-1
34
13
Adanaspor
27
9
6
12
30
42
-12
33
14
Samsunspor
27
7
11
9
25
32
-7
32
15
Eskişehirspor
27
9
7
11
47
45
2
31
16
Denizlispor
27
8
6
13
31
39
-8
30
17
Manisaspor
27
7
3
17
27
48
-21
15
18
Gaziantepspor
27
2
4
21
13
74
-61
7