Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ikinci yarısına çok iyi başlayan Talisca ocak ayından bu yana siyah-beyazlı takımla çıktığı 12 maçta 9 gol attı. Talisca ikinci yarı forma giydiği 7 lig maçında fileleri 7 kez havalandırırken, kupada görev aldığı 4 maçta ise 2 gol kaydetti. Yıldız futbolcu ligin ilk yarısında oynadığı 24 maçta 7 golde kalmıştı. Bu sezon siyah-beyazlı formayı toplamda 36 kez giyen 24 yaşındaki oyuncu, 16 gole ulaşırken, 4 de asist yaptı. Talisca bu performansı ile, 13 gol ve 9 asisti bulunan Negredo ile birlikte Beşiktaş’ta skora en çok katkı yapan isim oldu. Yıldız futbolcu gollerin yanı sıra, ilginç bir istatistikle de ön plana çıkıyor. Beşiktaş, son iki sezondur Anderson Talisca’nın gol attığı maçlarda mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, son iki sezonda tüm kulvarlarda 27 maçta 33 gol kaydeden Brezilyalı futbolcunun gol attığı bu karşılaşmalarda 21 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.



Kart krizi çözüldü

Öte yandan Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdüğü maçta Talisca’nın attığı golden sonra sarı kart görüp görmediği tartışma konusu olmuştu. Gençlerbirliği filelerine bıraktığı golün ardından korner bayrağına vuran Talisca’nın yanına koşan hakem Mustafa Öğretmenoğlu’nun Talisca’ya sarı kart gösterdiği yayıncı kuruluş spikeri tarafından dile getirildi. Spikerin sözlerini Beşiktaş’ın resmi twitter hesabı da destekledi ancak TFF’nin maç raporlarında Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterilmediği ve fotoğraflar dikkatlice incelendiği zaman da hakemin, Brezilyalı futbolcuyu uyardığı görüldü.Bu arada MHK talimatlarına göre Talisca’nın korner direğine vurmasının sarı kart gerektirmediği ancak korner direğinin yerinden çıkartılması halinde bu fiilin karşılığının sarı kart olduğu belirtildi.

Beşiktaş sayesinde

Talisca çok mutlu olduğunu söylerken, “Benim için büyük bir onur. Beşiktaş’ın bana tanıdığı şansla beraber büyük bir çalışmanın meyvesini topladım ve bir daha millî takımdayım” dedi.

Bayern maçına Oliver

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın Bayern Münih’i misafir edecek Beşiktaş’ın Alman ekibi ile oynayacağı karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak.



Biletler tükendi!

Siyah-beyazlılar ilk maçı 5-0 kaybetmesine rağmen Bayern Münih’le yapacağı rövanşta büyük bir tribün desteğini arkasına alacak. Karşılaşmanın biletlerinin tamamen tükendiği öğrenildi. Maça yaklaşık 200 kadar Alman taraftarının da gelmesi bekleniyor.



Tolgay katlıyor

Beşiktaş’ın en formda isimlerinden olan Tolgay Arslan, piyasa değerini yaklaşık 30 kat artırdı. 2015’te Hamburg’tan 450 bin avroya transfer edilen Arslan’a sezon sonunda gelmesi muhtemel tekliflerde 15 milyon avronun altındaki rakamların kabul edilmeyeceği öğrenildi.

MÜJDE!

Talisca başarılı performansının karşılığını aldı ve millî takımdan oyuncuya müjde geldi. Brezilya Millî Takımı’nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı. Brezilya Teknik Direktörü Tite, hazırlık maçları kadrosuna Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca’yı da dahil etti. Fenerbahçeli Giuliano ise kadroda kendine yer bulamadı.