Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de inişli çıkışlı bir grafik çizen ve hafta içinde transfer yasağı şokuyla sarsılan Trabzonspor, ligde oynadığı son dört maçı da kazanan Akhisar’ı deplasmanda yendi: 3-1. 29’da Yusuf Yazıcı’nın röveşatası kaleci Lukac tarafından kornere çelindi. 30’da Sosa savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz’a şık bir pas verdi ama golcü oyuncu bu pası kontrol edemedi. 45’te Yusuf’un kullandığı köşe vuruşunda ligin kafa topu mücadelelerindeki en iyi ismi olan Okay Yokuşlu sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-0. Maçta ikinci yarı ise ilk yarıya nispeten daha hareketli başladı. 50’de Akhisar ceza sahasında yerde kalan Yusuf Yazıcı penaltı beklese de maçın hakemi Ümit Öztürk aynı fikirde değildi. 53’te Larsson’un ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Onur gole izin vermedi.



Burak sahnede

72’de Olcay’ın ceza sahasının sağından verdiği pası Yusuf daha müsait pozisyondaki Sosa’ya bıraktı. Arjantinli oyuncunun yakın mesafeden çektiği şutta kaleci Lukac gole izin vermedi. Dakikalar ilerledikçe orta sahalar daha çabuk geçilirken, Akhisar 76’da beraberlik golüne çok yaklaştı. Eski Trabzonsporlu Olcan’ın kullandığı köşe vuruşunda iyi pozisyon alan Bia’nın kale sahasından yaptığı kafa vuruşu kaleyi bulmadı. Rıza Çalımbay’ın takımını rahatlatan gol ise 83’te Burak’tan geldi. Olcay’ın kaptığı topun ardından sağ çaprazdan hareketlenen Kral, koşu yoluna atılan pası iyi değerlendirdi ve Lukac’ı mağlup etti: 2-0. Akhisar ikinci golden sonra oyundan düşerken, N’Doye farkı üçe çıkardı. Senegalli yıldız sağdan hareketlenen Burak’tan aldığı pasa gelişine abandı: 3-0. Soner uzatmada ev sahibinin tek golünü attı: 3-1. Trabzonspor bu galibiyetin ardından ilk yarıdaki 6-1’lik ağır yenilginin rövanşını alarak puanını 39’a yükseltti.

Başkan için oynadık

Maçın ardından, “Bizde çok kaliteli, klas ayaklar var. Kulüp olarak farklı bir ortamdan geçiyoruz. Bu duruma oyuncular ve camia olarak reaksiyon koymamız gerekiyordu. Herkes de gereğini yaptı” derken, “Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Benim başkan ile (Muharrem Usta) özel bir bağım var. Beni Çin’den çıkartmak, kopartmak ve anlaşmak kolay değildi. Dün akşam başkan-oyuncu gibi değil de ağabey-kardeş gibi konuştuk. Affına sığınıyorum ama konuşmada gözleri de doldu. Bugün bir nevi çıkıp onun için oynadık. Başarılı-başarısız olabilir insan. Çok başarısız başkanlar var. Trabzon; sabırsız ve asabi ama bir o kadar da gönülden severler. Buradan gidiyor gibi algılanmasın ama görüşmede gözleri dolunca ben de bunları söyledim” sözlerini kullandı.