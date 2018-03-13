Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin bu sezon ligde ve kupada oynadığı 4 derbinin ancak birinde kaleye geçme fırsatı bulan Volkan Demirel, Beşiktaş’la olan kupa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle büyük tepki çekmişti. Başta teknik direktör Aykut Kocaman olmak üzere camianın sert bir şekilde eleştirdiği tecrübeli oyuncu, cezasını Akhisar karşısına çekerken, Malatya’daki muhteşem geri dönüşüyle kendisini affettirdi. Ligde oynadığı son iki maçta 6 isabetli şuta engel olup kalesini gole kapatan kaptan, bu performansıyla Galatasaray derbisindeki yerini garantiye aldı. Malatya deplasmanındaki kurtarışlarıyla galibiyette büyük pay sahibi olan Volkan, maç sonunda tebrik yağmuruna tutuldu.



Gelenek devam edecek

Hem yöneticiler hem de takım arkadaşları Volkan Demirel’i kutlarken, kaptanı ilk tebrik edenin Kameni olması da dikkat çekiciydi. Aykut Kocaman’ın da “Böyle devam etmelisin. Sana yakışan bu” diyerek sırtını sıvazladığı kaptan, “Bu galibiyette bütün arkadaşlarımın payı var. Ben herkes gibi görevimi yaptım” derken, Galatasaray’ı yenerek çıkışa devam edeceklerini ifade etti. “Kadıköy’de derbi geleneği bozulmayacak” iddiasında bulunan Volkan, “Evet kritik puan kayıpları yaşadık. Ama her şeyi düzeltmek bizim elimizde. Evimizde, taraftarımızın da desteğiyle yeni bir zafer kazanıp şampiyonluk yürüyüşünü sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Elimizden kaçamazlar

Malatya galibiyetinden sonra Galatasaray’ı da yenerek yola devam edeceklerini iddia eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncularına izin verirken, kurmaylarıyla mesaiye devam etti. Oyunun saha içinde kalması halinde Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansının rakipleriyle eşit olduğunu vurgulayarak ince mesajlarını sürdüren Kocaman, dün ekibiyle birlikte Samandıra’da Galatasaray analizi yaptı. Sarı-kırmızılıları, deplasmandaki maçta ellerinden kaçırdıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Bu sefer Kadıköy’de karşılaşacağız. Her şey çok farklı olarak” diyerek Fenerbahçe camiasına güzel futbol ve güzel skor vadetti.

Roman’a millî davet

F.Bahçe’nin savunma oyuncusu Roman Neustadter, Dünya Kupası’nın ev sahibi Rusya’nın Fransa ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi. Rusya’nın hocası Stanislav Cherchesov, Y. Malatya maçında kilidi açan isim olan başarılı stoperi önemli sınavlara çağırdı.



Fener’de iki eksik var

Bir günlük iznin ardından bugün Galatarasaray derbisinin çalışmalarına başlayacak olan Fenerbahçe’de moraller yerinde. Hafif sakatlıkları olan Neustadter ve Hasan Ali’nin forma giyebileceği belirtilirken derbide Fenerbahçe’de Janssen ile İsmail dışında eksik bulunmuyor.



Deplasman fatihi oldular

Fenerbahçe bu sezon dış sahada alışılmışın dışında bir performans sergiliyor. Yeni Malatyaspor galibiyetiyle deplasmanda topladığı puanı 23’e çıkaran sarı-lacivertliler bu kulvarda ligin zirvesine yerleşti. Dış sahada 16 puan bırakan Fenerbahçe evinde ise 12 puan kaptırdı.



Derbi primi 2 milyon lira

Malatya galibiyetin 250 bin lira prim veren Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray derbisi için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Şampiyonluk bekleyen camiaya, 4. yıldız sevincini yaşatmakta kararlı olan Aziz Yıldırım ve kurmayları derbi zaferi için futbolculara 2 milyon prim vaadinde bulundu.