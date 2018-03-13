Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma Shakhtar Donetsk maçı şifresiz izle ve Roma Shakhtar Donetsk maçını şifresiz veren kanallar ile ilgili merak ettikleriniz burada. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Roma, Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. İlk maçta Ukrayna'da 2-1 mağlup ayrılan Roma, Shakhtar Donetsk karşısında Roma Olimpiyat Stadyumu'nda saha ve seyirci avantajını kullanarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Shakhtar ise 2-1'lik skoru koruyarak çeyrek finale adını yazdırmak için sahaya çıkıyor. Futbol severler ise Roma Shakhtar Donetsk maçı şifresiz veren kanallar listesini Google'dan araştırıyor. Shakhtar Donetsk'e ilk maçta Roma'nın tek golünü atan Millî futbolcumuz Cengiz Ünder'in de forma şansı bulacağı Roma Shakhtar Donetsk maçını şifresiz izlemek için haberimize bakmanız yeterlidir.

Roma Shakhtar Donetsk Tivibu Spor 2 Şifresiz İzle | Roma Shakhtar Maçı Hangi Kanalda Şifresiz Roma Shakhtar Donetsk maçı Tivibu Spor 2 şifresiz izle linki bu haberde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalyan Roma, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kendi evinde karşılaşacak. Peki Roma Shakhtar Şampiyonlar Ligi hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte Roma Shakhtar maçı ile ilgili detaylar...

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Roma Shakhtar Maçı Şifresiz Veren Kanallar

Bu akşam oynanacak Manchester United - Sevilla maçı ile Roma - Shakhtar Donetsk maçı, birçok ulusal kanaldan canlı olarak yayınlanacak. İşte bu kanallar;

Sport 5, BT Sport Live, BeIN Sports, Sport 24, Super Soccer TV, AZTV, SportMax 2, Canale 5, Fox Sports, Armenia TV, Sky Sports, Canal + Sport, RCN Television, PPTV Sport China, Sina Sports, Teletica Canal 7, HRT 2, O2 TV, TV3 HD, Viasat, ERT 1, M4 Sports, MRT1, Canal 3, RTS 1, Kanal A, Teleclub Sport Live, İdman TV

13 Mart:

22.45 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-0)

22.45 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)

14 Mart:

20.00 Beşiktaş - Bayern Münih (Almanya) (0-5)

22.45 Barcelona (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (1-1)