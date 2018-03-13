Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United Sevilla maçı şifresiz canlı izle linki haberimizde. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United, Sevilla'yı konuk ediyor. İlk karşılaşması Sevilla'nın evinde 0-0 beraberlikle sona eren eşleşmede Manchester United saha avantajını kullanarak çeyrek final almanın planlarını yapıyor. Sevilla ise deplasmanda Manchester United'ı yenerek tur atlamanın peşinde. Manchester United, Basel, CSKA Moskova ve Benfica'nın yer aldığı gruptan 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak lider çıktı. Sevilla ise Liverpool, Spartak Moskova ve Maribor'un yer aldığı gruptan 2. sırada çıktı. 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubilyet ile 9 puan topladılar. Peki Manchester United Sevilla maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda saat kaçta?

13 Mart Salı günü saat 22:45'de başlayan dev mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr'de...



İngiliz ekibi Manchester United bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele etti. Kırmızı Şeytanlar Basel, CSKA Moskova ve Benfica'nın yer aldığı gruptan 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak lider çıktı.



Manchester United İngiltere Premier Lig'de ise çıktığı 30 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Manchester United 78 puanlı Manchester City'nin ardından 65 puanla 2. sırada bulunuyor.



Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Spartak Moskova ve Maribor'un yer aldığı E Grubu'nda oynayan Sevilla gruptan 2. sırata çıktı. 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubilyet ile 9 puan topladılar.



Sevilla La Liga'da ise bu sezon istikrarsız bir görüntü çiziyor. 28 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan İspanyol ekibi 45 puan ile 5. sırada bulunuyor.