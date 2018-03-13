Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A takımlarından Roma'da yıldızını her geçen gün parlatan Cengiz Ünder, övgü dolu sözler almaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu ve Roma Sportif Direktörü Monchi, 20 yaşındaki Milli yıldız hakkında konuştu.

LUCESCU: "CENGİZ'İN İNANILMAZ BİR YETENEĞİ VAR"

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma - Shakthar Donetsk maçını stattan takip eden Lucescu, "Cengiz, gelişmekte olan, mütevazi, sevimli bir çocuk. Ayrıca çok hırslı. Cengiz için beklemeliyiz. Henüz top noktasında değil ama önünde çok parlak bir gelecek onu bekliyor. Cengiz Ünder'in inanılmaz bir yeteneği var. Teknik direktörü de ona inanıyor" dedi.

MONCHI: "CENGİZ, ROMA'NIN GELECEĞİ OLABİLİR"

Roma Sportif Direktörü Monchi ise, "Bu sezon transfer edilen tüm futbolcularda son karar benimdi. Türkiye'den bu kadar genç yaşta çıkan bir futbolcunun başka bir ülkeye ve dile adaptasyon olmasının zaman alacağını da biliyorduk. Ama Cengiz'in kalitesinin de farkındaydık. Ocak ayından sonra kendini bulmaya başladı ve gollerini sıralıyor. Ondan çok memnunuz. Henüz 20 yaşında ve İtalyan futboluna yeni geldi. Tekniğinin ve kalitesinin farkındayız. Cengiz, Roma'nın geleceği olabilir" sözlerini kullandı.