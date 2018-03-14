Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Bayern Münih maçı Tivibu Spor şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Alman devi Bayern Münih, temsilcimiz Beşiktaş'a konuk oluyor. İlk karşılaşmayı 5-0 gibi farklı bir skorla kazanan Bayern Münih, İstanbul'daki maça Robben'in de aralarında bulunduğu 3 yıldızını getirmedi. Beşiktaş'ta ise Pepe ve Tosic sakatlıkları nedeniyle Vida ise ilk maçta gördüğü kırmızı kart yüzünden kadroda yer almıyor. Alman devinin büyük bir avantajla çıkacağı mücadelede temsilcimiz Beşiktaş işleri tersine çevirmeye çalışacak. TSİ 20.00'da başlayan mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr'de. Peki nefes kesen Beşiktaş Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş - Bayern Munih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

14 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

VİDA KIRMIZI KART CEZALISI

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Bayern Münih ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Almanya'daki mücadelenin ilk yarısında rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Vida, rövanş karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Pepe de Bayern Münih karşısında görev yapamayacak.

Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 14 Mart Çarşamba günü Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 12 maçta yenilmedi.

Spor Toto Süper Lig'de iç sahada başarılı performansa imza atan Beşiktaş, son dönemde Avrupa kupalarında da evinde iyi sonuçlar elde etti. Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 12 karşılaşmada rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu yenilgisiz tamamlayan siyah-beyazlılar, iç sahada oynadığı son 12 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet aldı, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu periyotta iç sahada en fazla galibiyeti UEFA Avrupa Ligi'nde aldı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda rakiplerini 6 kez konuk ederken, bu maçlardan 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Beşiktaş, iç sahadaki son 12 maçta Skenderbeu, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos, Olympique Lyon ve Leipzig'i yenmeyi başarırken, Sporting Lizbon, Lokomotiv Moskova, Dinamo Kiev, Napoli, Benfica, Monaco ve Porto ile berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda rakiplerine 21 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

BAYERN MÜNİH İSTANBUL'DA

Almanya temsilcisi Bayern Münih İstanbul'a geldi.

Bayern Münih'in Beşiktaş maçı kadrosunda Tolisso, Robben ve Coman kadroda yer almadı.

Neuer, Coman, Tolisso ve Robben, İstanbul'a getirilmedi

Bayern Münih, Beşiktaş ile yapacağı rövanş maçı öncesinde dört yıldızını İstanbul'a getirmedi ve Almanya'da bıraktı.

Beşiktaş ile yarın akşam 5-0'ın rövanşında Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Bayern Münih, 4 yıldızını İstanbul'a getirmedi.

Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Arjen Robben, yarın oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmedi ve Almanya'da bırakıldı.

İç sahada 102. maç

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 102. iç saha maçını yarın Bayern Münih ile yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 101 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 52 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 150 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 100 gol gördü.

İki iç saha maçını İstanbul dışında oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iç saha maçlarından ikisini İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı. Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle İstanbul'da yapması gereken karşılaşmayı, hava şartları nedeniyle İzmir'de oynadı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmada rakibine 5-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, bir iç saha mücadelesinde de cezası nedeniyle rakibini Almanya'da konuk etti. 2003-2004'te Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlı takım, Chelsea ile Gelsenkirchen'de karşı karşıya gelirken, İngiliz ekibine 2-0 yenildi.