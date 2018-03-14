Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinde 19 lig maçına çıkan Burak, rakip fileleri 19 defa havalandırırken bunlarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alındı, 33 puan toplandı. Maç başına da 1,73 puan ortalaması yakalandı. Yılmaz’ın olmadığı 6 lig müsabakasında ise 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet görüldü sadece 6 puan toplandı. Maç başına puan ortalaması ise 1’de kaldı. Burak Yılmaz, Süper Lig’de 25 hafta sonunda bordo-mavili takımın gollerinin yarısına yakınını kaydetti. Trabzonspor, ligde 41 defa fileleri havalandırırken, bunların 19’unda Burak Yılmaz’ın adı vardı. Ki bu da yüzde 46’lık bir dilim demekti.

Trabzonspor, ligin 25’inci haftası itibarıyla deplasmanda en çok puan (19) toplayan 4’üncü takım konumunda. İlk üçte ise Fenerbahçe (23), Başakşehir (21) ve Beşiktaş (20) var.