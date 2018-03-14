Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Alex de Souza yaklaşık 8.5 sezon formasını giydiği Fenerbahçe’de şampiyonluklar yaşamış, rekorları alt üst etmişken tatsız bir vedayla Türkiye’den ayrılmıştı. Henüz sarı-lacivertli takımda oynarken heykeli dikilen efsane kaptan gönderilirken başkanlık koltuğunda Aziz Yıldırım oturuyordu, teknik direktörlük görevini ise Aykut Kocaman yürütüyordu. Köprünün altından çok sular aktı ama görülen o ki, eski yaralar kapanmış değil. Galatasaray derbisine sayılı günler kala, biyografi kitabının imza günü için Türkiye’ye gelecek olan Alex henüz yere ayak basmadan seçim arifesindeki sarı-lacivertli camiada tansiyonun yükselmesine neden oldu. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları Alex’in ziyaretinin bu döneme denk gelmesini manidar bulup muhalif aday Ali Koç’a yüklenirken, cevap gecikmedi.



Sert gönderme

Alex de Souza’yı seçim malzemesi yapmayacağını belirten Ali Koç, efsaneyi Türkiye’ye kendisinin davet etmediğini, derbiyi locasında onunla birlikte seyretmeyeceğini, 1907 Derneği’nin sambacı için yapacağı organizasyona katılmayacağını açıkça dile getirdi. Ali Koç, Aziz Yıldırım’a hiç olmadığı kadar sert bir göndermede bulundu. Önceki gün kongre üyeleriyle bir buluşma gerçekleştiren Koç, isim zikretmese de “İnşallah başkan oluruz, bırakmaya gittiğimiz zaman da sizler bize bırakmayın dersiniz, bizler de sizi kalmakla tehdit etmeyiz” ifadesiyle “Beni kızdırmasınlar bir 10 sene daha bırakmam” diyen Yıldırım’ı hedef aldı. Ali Koç, kavga ortamından bıktıklarını vurgularken, “Kalıplarınızdan çıkın artık. Bu camiayı sevgi kurtaracak. İyilik kazanacak” açıklamasında bulundu.

Volkan krallığı

Fenerbahçe forması altında 16. sezonunu geçirmekte olan Volkan Demirel’in Kadıköy’de derbi mağlubiyeti tatmadı. Tecrübeli eldiven Galatasaray’a karşı 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, Beşiktaş’a karşı da 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Kaptan, “Hedefim kariyerimi Kadıköy’de derbi yenilgisi tatmadan sonlandırmak. İnşallah seri böyle sürer” dedi.

Giuliano hırs yaptı

Brezilya Milli Takımı aday kadrosuna davet edilmeyen Giuliano’nun morali bozuldu, hırsı arttı. Fenerbahçe forması altında sergilediği başarılı performansa rağmen beklediğini bulamayan sambacıya ilk destek Aykut Kocaman’dan geldi. Tecrübeli teknik adam, FIFA 2018’de forma giymek isteyen Giuliano’ya, “Her şey bitmiş değil. Önünde fırsat var. Önümüzdeki maçlarda göstereceğin performansla amacına ulaşabilirsin” diyerek moral verdi. Havlu atmayacağını belirten Brezilyalı yıldız da, “Tite ile konuştum. Bu seçmelerin benim kadro dışı kaldığım anlamına gelmediğini söyledi. Daha fazla çalışacağım ve Rusya’ya gideceğim” diyerek iddiasını ortaya koydu. Öte yandan Fenerbahçe’nin file bekçisi Carlos Kameni ülkesi Kamerun’un millî takımına tekrar çağırıldı.

Derbiye aynı kadro

Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında sahaya Malatya’daki kadroyu sürmeyi planlıyor. İlk 11’de değişiklik düşünmeyen Kocaman, Mehmet Ekici, Alper, Valbuena ve Soldado gibi kozlarını maçın durumuna göre sahaya sürmeyi düşünüyor. Galatasaray’ı yenmeye mahkûm olduklarını belirten Aykut Kocaman, “Malatya galibiyeti bize moral oldu. Zihinsel anlamda derbiye daha rahat odaklanacağız” derken, “Sezonun kırılma maçını oynayacağız. Aklımızda galibiyetten başka bir düşünce yok. Taraftarımızın da desteğiyle istediğimizi alacağız” ifadesini kullandı.