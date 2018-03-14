Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında bugün Almanya temsilcisi Bayern Münih’i misafir edecek. Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadelede, İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Siyah-beyazlı ekibin çeyrek finale yükselebilmesi için rakibini en az 6 farkla mağlup etmesi gerekiyor. Turu geçmek çok zor olsa da bu maç Beşiktaş’ın hedefsiz olduğu anlamını taşmıyor. Siyah-beyazlılar Avrupa’daki namağlup serisini arttırmak için çalışacak. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grubunu yenilgisiz tamamlayan Kara Kartal, iç sahada oynadığı son 12 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet aldı, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı, hiç yenilmedi. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda rakiplerine 21 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Avrupa’da 204. sınav

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile yapacağı rövanş karşılaşmasıyla Avrupa Kupalarında 204. defa mücadele edecek. Beşiktaş, 203 müsabakada, 77 galibiyet, 44 beraberlik, 82 mağlubiyet aldı. Fileleri 264 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 291 gol gördü.