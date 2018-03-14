Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı öncesi konuştu. İlk maçta alınan 5-0’lık farklı mağlubiyetin bütün ümitlerini kırdığını dile getiren Güneş, “İlk maçtan bağımsız olarak oynayacağız. Aldığımız kötü sonuç, heyecanımızı bir alt seviyeye düşürdü. Beklentimiz, gruptan çıktıktan sonra da turu geçmekti. En azından her iki maçta da heyecan yaşamaktı ama olmadı. Yediğimiz kırmızı kart heyecanı düşürdü. Pepe, Vida ve Tosic kadroda olmayacak. Savunmada sayısal sıkıntımız var. Umarım güzel bir maç olur ve sahamızda kazanırız” ifadelerini kullandı.



İyi futbol izleteceğiz

İyi futbol bekleyen taraftarlara karşı sorumluluklarının olduğunu söyleyen Güneş, “Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iyi bir izlenim bırakmak için maça çıkacağız” dedi. Beşiktaş’taki formuyla Brezilya Millî Takımı’nın aday kadrosuna çağrılan Talisca ile gurur duyduklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Talisca’yı millî takımdan izlemeye geldiklerinde kupa maçı vardı, cezalıydı ve oynayamadı. Görüş alışverişinde bulunduk. Futbol değişkenlik gösterebiliyor. Talisca da bunu zaman zaman yaşıyor. Umarım çizgisini bu şekilde sürdürür ve Dünya Kupası’nda yer alır. Talisca’nın orada olması bize gurur verir” diye konuştu.



Sakatların durumu

Sakatlıklar hakkında da bilgi veren Güneş, “Tosic’in ön adale grubunda sıkıntısı var. Caner ve Adriano’nun da problemi var ama onların durumuna da bakacağız. Sakatlar oynarsa riski artar. Tolgay’ın da sorunu vardı ama geçti. Tosic’in durumu iyileşmez. Belki cumaya toparlayabilir. Pepe de soru işareti, koşulara başladı. Vida cezalı olduğu için bu maçta olmayacak ama hafta sonu oynayabilir. Forvet olarak çok oyuncumuz mevcut fakat savunmada eksiklerimiz var. İlk maçı 1-0 kaybetseydik daha heyecanlı olurdu. Yenilsek de iyi oynarsak bu bizim yeterlidir. Umarım gelecek sezon daha iyisini yaparız. Taraftarın güveni var, onları yanıltmayacağız” dedi.

TALİSCA SEFERİ BAŞLIYOR

Beşiktaş, Anderson Talisca’nın bonservisini almak için somut adımları atmaya hazırlanıyor. Başkan Fikret Orman, Talisca’nın performansı ve Brezilya Millî Takımı’na seçilmesinin ardından Benfica ile görüşerek pazarlıklara başlama kararı aldı. Son 2 sezondur siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Talisca’nın Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. Portekiz ekibi ile 2 yıl daha kontratı bulunan Brezilyalı yıldızın satın alma opsiyonu siyah-beyazlılarda bulunuyor. Beşiktaş, 2 sezon önce 25 milyon avro satın alma opsiyonu ile kiraladığı Talisca için 4 milyon avro kiralama bedeli ödedi.

Bedeli 21 milyon avro

Bu ücretin opsiyona dahil edilmesinin ardından, siyah-beyazlılar sezon sonunda 21 milyon avro ödeyerek 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini alma hakkına sahip. Başkan Orman, Benfica ile yapacağı görüşmede, bu miktardan indirim talep edecek. Portekiz ekibinin bu teklifi kabul etmemesi halinde siyah beyazlılar 21 milyon avroyu taksitler halinde ödemeyi planlıyor. Kulüpler arasındaki pazarlığın sezon sonuna kadar sürmesi beklenirken, son sözü Talisca söyleyecek. Beşiktaş’ın Benfica ile anlaşması ve Brezilyalı oyuncunun siyah-beyazlı takımda kalmak istemesi durumunda yeni sezon öncesi imzalar atılacak.

Stoperde kriz var

Beşiktaş’ta Almanya’daki mücadelenin ilk yarısında rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Vida ile sakatlığı olan Pepe ve Tosic forma giyemeyecek. Stoperde Medel ve Necip’in yer alması bekleniyor. Şenol Güneş’in tandemde Atiba’ya da forma verme ihtimali var.



Heynckes Talisca’yı övdü

B. Münih’in teknik patronu Jupp Heynckes, “İlk maçın skoruna rağmen rövanşı da ciddi tutacağız. Tüyler ürperten bir statta oynayacağız. Bu turdan sonra daha büyük rakipler var” derken “Beşiktaş’tan Talisca’yı takımımda görmek isterim. O yıldız bir oyuncu” açıklaması yaptı.



Cenk’e övgüler var

Siyah-beyazlıların devre arasında Everton’a sattığı Cenk Tosun’u takım arkadaşı Leighton Baines değerlendirdi: Harika bir karaktere sahip. Bize çok şey katıyor. Brighton maçındaki oyunu da her yönden harikaydı. Zorlu işlerin üstesinden geldi, bize iyi bir odak noktası sundu ve takımı oyuna çekti. Gol atmayı hak etti.



Ronaldo’dan ziyaret

Beşiktaş’ın 100. yıl şampiyonluk kadrosunda olan önemli isimlerden Ronaldo Guiaro, Beşiktaş JK Müzesi’ni ziyaret etti, kendi dönemindeki fotoğrafları dikkatlice inceledi, nostalji yaptı. Ronaldo müzede eski takım arkadaşı Yasin Sülün’le de bir süre görüştü hasret giderdi.



Yenin şu Bayern’i

Bayern Münih şimdiye kadar Türk takımlarıyla oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. Türk temsilcileriyle 5 defa karşı karşıya gelen Alman ekibi, 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Beşiktaş’ı 3 maçta yenen Bayern Münih bugün Vodafone Park’ta yenilmesi durumunda siyah-beyazlılar bir ilki başarmış olacak.

Q7: Tadını çıkaracağız

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, bugün Vodafone Park’ta oynayacakları Bayern Münih maçıyla ilgili olarak fazla bir beklentilerinin olmadığını söyledi. Yıldız oyuncu, “Şampiyonlar Ligi’nde bu seviyeye geldiğimiz için arkadaşlarımı kutluyorum. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Geldiğimiz noktanın tadını çıkartmak istiyoruz. Maçta elimizden gelenin en iyisini yaparak sahada keyif almaya çalışacağız. Talisca’nın Brezilya Millî Takımı’na seçilmesinden dolayı mutlu olduk. Genç ve yetenekli bir oyuncu. Önünde parlak bir gelecek var” diye konuştu.



Caner’in 2 yıl hapsi istendi!

Beşiktaş ile M. Başakşehir arasında oynanan maçın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan’a küfrettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’e, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Savcılığı 6222 sayılı kanun kapsamında soruşturma başlatmıştı. İfadesi alınan Caner, “Hakeme yönelik hakaret kastım yoktu” dedi. Caner’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.