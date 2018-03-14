Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp dergisinden camiaya seslendi. Geçen hafta Finansal Fair Play ile ilgili UEFA yetkilileriyle görüşen sarı-kırmızılı yönetim için en önemli konu ekonomik problemler. Cengiz de yazısını bu çerçevede kaleme alırken şu ifadeleri kullandı: “UEFA ve yerel federasyonlar tarafından iktisadi reform çabaları ortaya konsa da geçmişten gelen yapısal bozukluklar nedeniyle sorunların çözümden çok ertelenmesi metodu tercih ediliyor. Kulüplerin başarıya ivedilikle ulaşma arzusuyla günlük düşünme refleksi, finansal aksaklıkların katlanarak ilerlemesinin bir diğer nedeni... Günlük düşünmeden Galatasaray için en doğru adımı atmanın gayreti içindeyiz. Yönetim olarak, sürdürülebilir bir ekonomi en önemli hedefimiz. Ama reel olarak asıl hedefimiz denizi değiştiremeyeceğimiz için gemiyi güçlendirmektir.”



İstedik mi başarırız

“Kulübümüz, güvenli limana ulaşacak rotaya sahip. Bu anlamda G.Saraylılara kan, gözyaşı, başarısızlık vaadimiz kesinlikle yok. Aksine başarı için doğru yapılanma ile tekrar hamle yapma zamanının geldiğinin farkındayız. Zira büyük gemilerin yeri büyük okyanuslardır. Mali, idari ve sportif anlamda sadece günlük değil, reformist bir şekilde geleceğimizi şekillendirerek zirve yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Kadim bir geleneğin, vefalı bir duruşun ve feraset sahibi bir anlayışın sahipleri biz Galatasaraylılar, içinde bulunduğumuz güzel günleri de inkâr etmeden, daha güzel günlerin geleceğe ertelenmiş olduğunu biliyoruz. Çünkü bizler Galatasaraylıyız, biz istedik mi başarırız.”

Linnes’in zafer hayali

Galatasaray’da Mariano’nun cezalı duruma düşmesi sonucu Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de oynamayı garantileyen Martin Linnes, 2 sezon önce Kadıköy’de Fenerbahçe’yi avlamıştı. 2015-2016 sezonunun ilk bölümünde Molde forması giyen Norveçli futbolcu UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında takımı, sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederken Linnes de 3. golü kaydeden isim olmuştu. O maçta güzel bir gole imza atan başarılı sağ bek, Galatasaray formasıyla henüz Kadıköy’de süre almadı. Linnes o maçtan sonra ilk defa Kadıköy’de süre alacak ve takımının yıllar sonra zaferle dönmesi için çalışacak.

Sakin ol Belhanda!

Galatasaray’ın zaman zaman sinirlerine hakim olamamasıyla dikkat çeken ismi Belhanda’ya, derbi öncesi uyarılar başladı. Teknik heyet bu maçta eksik kalınmaması gerektiğini oyunculara anlatırken, Belhanda’ya da agresif tavırlardan kaçınması gerektiği söylenip, uyarıldı.



Muslera’nın morali yüksek

Son 3 lig maçında kalesinde sadece 1 gol gören Fernando Muslera’nın Fenerbahçe derbisi öncesi öz güveni üst düzeyde. Konya karşılaşmasında da başarılı bir performans ortaya koyan Uruguaylı kaleci, antrenörü Taffarel ile birlikte cumartesi gününe kadar özel çalışmalar yapacak.



Çanakkale sergisi

Beş asırlık bir eğitim geleneğinden gelen ve 1868 yılında Mekteb-i Sultanî, olarak kurulan Galatasaray Lisesi’nin bu yıl 150. kuruluş yılı birçok farklı etkinliklerle sahne oluyor. Bunlardan biri de “Çanakkale Savaşlarında Galatasaraylılar” sergisi olacak. Serginin açılışı cuma günü Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

‘Ahtapot’un derdi derbi

G.Saray’da sezonun en flaş isimlerinden olan Fernando Reges, F.Bahçe derbisi öncesi yüzde yüz olarak hazır hale geldi. İlk yarıda takımın en kilit ismi olan tecrübeli orta saha 17. haftadaki Göztepe maçında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Sağlığına kavuştuktan sonra Karabük deplasmanında 45 dakika süre alan Fernando, derbide ilk 11’deki yerini almayı bekliyor. Kadıköy deplasmanında oynanacak maç için gün sayan “ahtapot” lakaplı futbolcu dünkü antrenmanı da son derece verimli geçirdi.



Emniyet supabı

Teknik direktör Fatih Terim’in zorlu deplasman öncesi elini güçlendiren Fernando Reges, hocasına derbide forma giymeyi çok arzu ettiğini ve her anlamda hazır olduğunu bildirdi. Tecrübeli teknik adamın, sezonun ilk yarısında Galatasaray orta sahasının emniyeti supabı olan Brezilyalı oyuncunun, yüksek pas isabet, kesiciliği ve geriden oyun kurmada özelliklerinden Fenerbahçe karşısında faydalanmak istediği öğrenildi.

Güle oynaya Kadıköy’e

Göreve geldikten sonra Florya’da aile ortamı oluşturan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, antrenmanlardaki neşe ve mutluluk seviyesini de artırdı. Mümkün olduğunda hemen her idmana toplu çalışma da sokan Fatih Terim, bu şekilde oyuncuların antrenman motivasyonunu en üst seviyede tutuyor. Dün Fenerbahçe hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılar ana bölümde yine sınırlı alanda çift kale maç yaptı. Derbiyi kafasında oynamaya başlayan futbolcuların hepsi göze girmeye çalışıyor. Galatasaray derbi hazırlıklarını bugün de devam edecek.