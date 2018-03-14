Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü oynanacak derbi öncesinde takımın moral motivasyonunu yukarı taşımak için Samandıra'ya çıkarma yapacak

Yıldırım'ın bugün teknik heyetin de katıldığı yemekte futbolcularla buluşacağı öğrenildi. Başkanın cuma akşamki sürprizi ise G.Saray'a karşı elde edilen 6-0'lık zaferin yıldızlarından birisini kampa getirmek olacak.

DERBİ EĞLENCELERİ DE İZLETİLECEK

Cuma akşamı ayrıca daha önce alınan derbi galibiyetlerinden sonra yaşanan eğlenceler de futbolculara izlettirilecek.