Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en iyi futbolcuları kimler? Tüm zamanların en iyi futbol oyuncuları listesi. İki kez dünya kupası kazanan Cafu, Maradona’dan tüm zamanların efsane futbolcusu Pele efsane futbolcuların listesi haberimizde. Tüm zamanların en iyi futbol oyuncularını sizler için derledik..

Pele (1956-1977)

Siyah inci olarak da bilinen Pele tüm zamanların efsane futbolcuları listesinde ilk sırada yer alıyor. 1958, 1962 ve 1970 yıllarında Brezilya ile üç kez dünya kupası kazanan Pele FIFA, 20'nci yüzyılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.





Lionel Messi (1987 )

Barcelona'da forma giyen oyuncu; forvet ile ofansif orta saha bölgelerinde görev almaktadır. Son on yılda Barselona'nın sahip olduğu tüm başarılar üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Messi için efsane futbolcu Pele’nin tahtını zorladığı söyleniyor.





Maradona (1976-1997)

Yıllar geçse de unutulmayacak Dünya kupası altın top ödülünü 1976 yılında kazandı. Pasları, çalımları ve golleri kadar özel hayatıyla da tartışıldı. Seveni kadar sevmeyeni de çok oldu. Ama kimse “Dünyanın en iyi futbolcusu kim?” diye sorulduğunda onun adını anmadan geçemedi. Birçok futbolsevere göre dünyanın en iyi futbolcusu olan Diego Armando Maradona efsane futbolcular listesinde her zaman oldu.

Johan Cruyff (1964-1984)

birçok kişi tarafından Avrupa'nın en iyi oyuncusudur. Cruyff hem geniş hem de merkezi pozisyonlarda etkiliydi ve oyuncuları dönüştürme yeteneği ile meşhurdu. Cruyff, Ajax ile sekiz Hollanda şampiyonluğu ve üç Avrupa Kupası kazandı

Franz Beckenbauer (1964-1984)

Franz Beckenbauer’in lakabı “Der Kraiser” Liderlik özellikleri, baskın oyun karakteri ve ilk isminin Franz olması bu lakabı almasını sağlamıştır. Dünya Kupası zaferini kapıp yöneten tek kişidir. Tüm zamanların en iyi futbolcuları listemizde birinci sırada yer alan Pele ile en çok o vakit geçirdi. Bundesliga şampiyonluğu ve üç Avrupa Kupası kazandı.

Cristiano Ronaldo (1985)

Futbolun en iyi oyuncusu olan Ronaldo, Messi ile birlikte 2014 yılında beraber oynadı. Hız, güç ve kontrol anlamında dünyanın en iyi futbolcusu. Portekizli oyuncu, 2012’de Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Ortalama bir NBA oyuncusundan daha iyi yükselen Ronaldo, tam 78 cm. yükseğe zıplıyor. Ronaldo’nun şutlarında top saatte yaklaşık 130 kilometre hızla gidiyor.

Michel Platini (1973-1987)

Futbol tarihinin en iyi yolcularından biri ve serbest vuruşlu bir serbest atış oyuncusu olan saldıran orta saha oyuncusu, 1984'teki zaferle dokuz gol attı. Futbol tarihinin en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen Platini, kendi döneminin en büyük futbolcusuydu ve olağanüstü gol atma kabiliyetlerine sahipti. Avrupa'da yılın futbolcusu ödülünü art arda 3 kez kazanan ilk futbolcudur.





Alfredo Di Stéfano (1943-1966)

1953 - 1964 arasında giydiği Real Madrid formasıyla 8 La Liga, 1 Copa del Rey, 5 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve 1 Kıtalararası Kupa şampiyonluğu kazandı. 1959 yıllarında Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü'nü kazandı. 6 kez Arjantin millî takımının, 4 kez de Kolombiya millî takımının formasını giydi. Brezilyalı ünlü futbolcu Pele, 2009 Eylül ayında yaptığı basın açıklamasında Di Stefano'nun dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğunu belirtmiştir.

Ferenc Puskas (1944-1966)

Bugüne kadarki en iyi forvetlerden biri olan Puskas, Tüm zamanların en büyük Real Madrid oyuncusu olarak kabul ediliyor. oynadığı maç ve attığı gol oranına göre tüm zamanların en verimli golcülerinden biridir, millî kariyerinde Macaristan millî takımı için 84 maçta 83 gol, Nemzeti Bajnokság I ve İspanya Ligi'nde toplam 533 maçta 511 gol atmıştır.

Eusébio (1958-1978)

"Kara Panter", Ronaldo gelene kadar Portekiz'in en büyük futbol oyuncusu olarak kabul edildi. Portekiz millî futbol takımının 1966 FIFA Dünya Kupası'nda 3. olmasında önemli rol oynamış, bu turnuvada gol kralı olmuştur. 1965 yılında Avrupa'da yılın futbolcusu unvanını almıştır.