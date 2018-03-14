Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le karşılaşacak olan Beşiktaş'ta bu önemli maç öncesi başkan Fikret Orman'dan Anderson Talisca açıklaması geldi.

KALMAK İSTERSE BONSERVİSİNİ ALACAĞIZ

Talisca'nın takımda kalmasını istediği taktirde satın alma opsiyonunu kullanacaklarını söyleyen Orman, "İyi oyunculara sahibiz. Gençleştirme hamleleri yapmamız lazım. Tolgay için ne gelen teklif var, ne de öyle bir düşüncemiz var. Kader maçı demek doğru değil. Bizim rakibimiz Başakşehir. Diğer maçlar konusunda konuşmak doğru olmaz. Umarım iyi sonuçlar alırız. Eğer Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse bonservisini alacağız." ifadelerini kullandı.

BU KEZ KESENİN AĞZNINI AÇACAK

Yaptığı transferlerde bonservis ücreti ödemeyen Fikret Orman, bu kez kesenin ağzını açacak.

Bonservisi Portekiz kulübü Benfica'nın elinde olan Talisca'nın transfer değeri 21 milyon euro. Başkan Fikret Orman, Brezilyalı futbolcuyla görüştükten sonra transferi gerçekleştirmek için girişmelere başlayacak.