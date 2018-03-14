Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanan mücadelenin 50. dakikasında hakem Micheal Oliver oyunu durdurdu. Beşiktaş'ın kullandığı kale vuruşu sırasında hakemin düdüğüyle oyun bir anda dururken, mücadelenin durma sebebinin sahaya giren bir kedi olduğu anlaşıldı. Beşiktaş kalesinin arkasından saha dışına çıkmak isteyen kedi, güvenlikleri görünce tekrar sahaya girdi. Oyun yaklaşık 1 dakika kadar dururken, kedinin saha dışına çıkmasıyla mücadele kaldığı yerden başladı.
Sahaya kedi girdi, oyun durdu
14.03.2018 - 21:32 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 21:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş - Bayern Münih karşılaşmasının 50. dakikasında sahaya giren bir kedi nedeniyle oyun yaklaşık 1 dakika durdu.
Etiketler : beşiktaş,bayern münih,şampiyonlar ligi,
550295 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/550295.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
25
17
2
6
61
28
33
53
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
25
13
8
4
49
30
19
47
5
Kayserispor
25
11
8
6
36
30
6
41
6
Trabzonspor
25
10
9
6
41
36
5
39
7
Göztepe
25
11
6
8
38
38
0
39
8
Sivasspor
25
11
5
9
36
37
-1
38
9
Malatyaspor
25
9
7
9
28
31
-3
34
10
Akhisarspor
25
9
6
10
35
39
-4
33
11
Kasımpaşa
25
8
7
10
39
43
-4
31
12
Bursaspor
25
8
6
11
33
35
-2
30
13
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
14
Gençlerbirliği
25
6
8
11
30
38
-8
26
15
Antalyaspor
25
6
7
12
28
45
-17
25
16
Osmanlıspor
25
6
6
13
34
45
-11
24
17
Konyaspor
25
5
6
14
24
36
-12
21
18
Karabükspor
25
3
3
19
18
57
-39
12
26. Hafta Maçları
16.3.2018
Kasımpaşa - Antalyaspor
16.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
17.3.2018
Bursaspor - Demir Grup Sivasspor
17.3.2018
Fenerbahçe - Galatasaray
18.3.2018
Alanyaspor - Göztepe
18.3.2018
Gençlerbirliği - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.3.2018
Atiker Konyaspor - Kayserispor
18.3.2018
Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
27
15
7
5
54
32
22
52
2
Ankaragücü
27
14
7
6
41
27
14
49
3
Ümraniyespor
27
14
5
8
39
27
12
47
4
Altınordu
27
13
6
8
46
37
9
45
5
Gazişehir G.Ant
27
12
8
7
44
25
19
44
6
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
7
Balıkesirspor
27
12
6
9
45
40
5
39
8
İstanbulspor
27
11
6
10
31
31
0
39
9
Elazığspor
27
10
8
9
35
31
4
38
10
Giresunspor
27
10
7
10
36
30
6
37
11
BB Erzurumspor
27
9
10
8
34
32
2
37
12
Adana Demirspor
27
9
7
11
37
38
-1
34
13
Adanaspor
27
9
6
12
30
42
-12
33
14
Samsunspor
27
7
11
9
25
32
-7
32
15
Eskişehirspor
27
9
7
11
47
45
2
31
16
Denizlispor
27
8
6
13
31
39
-8
30
17
Manisaspor
27
7
3
17
27
48
-21
15
18
Gaziantepspor
27
2
4
21
13
74
-61
7