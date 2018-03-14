Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Brezilyalı Alex de Souza, Türkiye'ye gelmesinin sarı-lacivertli kulüpteki seçim süreciyle alakalı olmadığını, Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için geldiğini söyledi.

Alex, biyografisinin yer aldığı kitapla ilgili İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen imza günü etkiliği öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, İstanbul'a gelir gelmez Yoğurtçu Parkı'ndaki heykelini kardeşine gösterdiğini belirterek, "Gelir gelmez heykel ziyareti yaptık. Benim için sembolikti. Buraya erkek kardeşimle geldim. Çocukluk hayallerimiz ve yaşadıklarımızı ele aldığımızda ikimizin oraya gidip, heykelle fotoğraf çekilmemiz bizim için duygu yüklü bir andı. Benim için sembolik olsa da kardeşimle olmasından dolayı çok anlamlıydı." diye konuştu.

Geliş zamanlamasıyla ilgili spekülasyon yapıldığını aktaran Alex, şöyle konuştu:

"Herkes kendi kafasında bir şey hayal ediyor ve bunun sonucunda spekülasyonlar ortaya çıkıyor. İstanbul'a bayılıyorum. Burada yaşadım. İstanbul'da geçirdiğim zaman içinde harika anılar biriktirdim. Buraya gelmek kadar doğal bir şey yok. Hep içinden şahit olduğum derbiyi bir kez de ilk defa dışarıdan takip etmek istedim. Bunu öz kardeşimle yapıyorum. O, buradaki ortamı çok merak ediyordu. Burada bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yaşamamıştı. Merak ettiği için geldim. Bunun arkasında farklı sebepler aramaya gerek yok. İstanbul, beğendiğim ve çok sevdiğim bir yer."

Fenerbahçe'deki seçimde oy kullanma hakkının olmadığını anlatan Alex de Souza, "Fenerbahçe'de yaklaşmakta olan bir seçim var. Bu süreçte resmi olarak görünen bir, muhtemel olarak karşılıklı mücadele edecek iki aday var. Biri başkan Aziz Yıldırım, diğeri de Ali Koç. Bu, spekülasyonlar içinde seçimin bir parçasıymışım gibi gösterilen yorumlar da kulağıma geliyor. Buralı değilim. Seçimlerde atabileceğim bir oyum yok. İstanbul'a gelmemin Fenerbahçe'deki seçimle ilgisi yok. Buraya geliş sebebim, gezmek, görmek, derbiyi izlemek ve dostlarımla hasret gidermek üzerine. Ne seçimle bir ilgim ne de kullanacağım bir oyum var. Bunlarla bir ilgim yok." ifadelerini kullandı.

"Derbiyi nerede izleyeceğim belli değil"

Eski Fenerbahçeli futbolcu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini nerede izleyeceğinin belli olmadığını söyledi.

Derbiyi başkan adayı Ali Koç'un locasından izleyeceği iddialarının sorulması üzerine Alex, "Derbiyi nerede izleyeceğim belli değil. Ali Bey ile böyle bir şey konuşmadık. Buraya maç izleme niyetiyle geldik." dedi.

Ali Koç ile yaklaşık 3 senedir görüşmediğini anlatan Alex, "Ali Koç ile en son görüşmem, 2015'te Kadıköy'deki Bursaspor maçının devre arasındaydı. Orada denk gelmiştik. 5-10 dakika muhabbet etmiştik. Ondan sonra hiçbir kişisel görüşmemiz olmadı." diye konuştu.

"Türkiye'den hiç teklif almadım"

Alex de Souza, Fenerbahçe'den ayrılmasından sonra Türkiye'den herhangi bir teklif almadığını belirtti.

Brezilya'da birçok işinin olduğunu aktaran Alex, "Şu anda sadece tatili düşünüyorum. İş hakkında konuşmak istemiyorum. Brezilya'da da bir çok işim var. Bunları konuşmanın zamanı değil. Türkiye'den hiç teklif almadım." değerlendirmesinde bulundu.

"Derbiyi kazanmamızı umuyorum"

Brezilyalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini sarı-lacivertli takımın kazanmasını umduğunu dile getirdi.

Keyifli bir maç olmasını dileyen Alex, "Kazanmamızı umuyorum. Güzel, keyifli bir maç olmasını, sonuçta da kazananın Fenerbahçe olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin futboluyla ilgili yorumda bulunmayan Alex, sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk şansıyla ilgili, "Futbol olarak yorum yapmak istemiyorum. Uzakta olduğum için yorum yapmam yanlış olur. Kalan haftalar ve puan durumuna göre Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı var." diye konuştu.

Alex de Souza, "Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a hala kırgınlığı var mı?" şeklindeki soruyu, "Kitapta yazdım bitti. Düşüncelerimi biliyorsunuz. Tekrar tekrar gündem oluşturmayalım." şeklinde yanıtladı.

Alex-Giuliano kıyaslaması

Alex de Souza, kendisiyle kıysalanan Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano Victor de Paulo'ya zaman verilmesi gerektiğini söyledi.

Kendisinin Fenerbahçe'de 8 sene forma giydiğini anlatan Alex, şöyle devam etti:

"Bu tür karşılaştırmaların yapıldığını aşinayım. Bunun özellikle sonradan gelenlere haksızlık olduğunu düşünüyorum. Diego da geldiğinde benimle karşılaştırıldı. Ancak 8 senelik kariyerle yeni gelen birini karşılaştırmak gelen kişiye haksızlıktır. Giuliano'ya zaman verilmesi, ortam oluşturulması lazım. Başarılı olması için sabredilmesi lazım. Ondan sonra karşılaştırılabilir."

Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Beşiktaşlı Anderson Talisca ile Giuliano'yu kıyaslayan Alex, "Giuliano ve Talisca, milli takıma aday futbolcular. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, Giuliano'yu önceden milli takıma davet etmişti. Kendisini ve performansını gördü. Şimdi de Talisca'nın sırasının geldiğini düşünüyor. İkisi de forma için mücadele edecek. Milli takım için hangisi yararlı olursa o forma giyecek." diyerek sözlerini tamamladı.

İmza gününe yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Alex de Souza'nın imza gününe yoğun ilgi gösterdi.

İmza gününün düzenlendiği alışveriş merkezine sabah 8.30'da gelen taraftarlar, uzun süre Alex de Souza'yı bekledi. Taraftarlar, etkinliğin gerçekleştirildiği mağazanın bulunduğu katta uzun kuyruklar oluşturdu.

Uzun süre bekleyen taraftarlar, Brezilyalı futbolcuya kitap imzalatmak ve Alex ile fotoğraf çektirmek için büyük çaba sarf etti.

Çevik kuvvet polisleri de alışveriş merkezinin içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.