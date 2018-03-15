Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon taraftarına büyük heyecan ve mutluluklar yaşattı. Siyah-beyazlı taraftarlar gruplardan rekorlar kırarak namağlup lider çıkan takımlarıyla büyük gurur duydu. Türkiye’de daha önce görülmedik bu tablo futbolcular için öyle bir krediydi ki, iki maçta Bayern önünde alınan ağır yenilgiler bile tribünlerde travma oluşturmadı. İki takım arasındaki kadro değerinin doğal yansıması olan Devler Ligi’nden eleniş Beşiktaş’a gönül verenleri üzse de takımlarına sahip çıkmaya, haklarını verme duygusuna yöneltti. Dün 90 dakikanın ardından futbolcuları çağıran siyah-beyazlı taraftarlar yaptıkları, ‘Aldırma Kartal aldırma!’ tezahüratlarıyla oyuncularını bağrına bastı, moral verdi. Taraftarlar daha sonra Şenol Güneş’i de tribünlere çağırarak alkışladı. Hem futbolcular hem de Şenol Hoca da tribünleri alkışlayarak karşılıkta bulundu.

Oğuzhan: Çok güçlüler

Maçın ardından konuşan Oğuzhan Özyakup, “Bayern Münih bile bu atmosferden etkileniyor” derken, “Mağlup olmak istemezdik. İyi başladık ama çok güçlü bir takım. Bu taraftarlara sahip olduğumuz için şükretmemiz gerekiyor. İnşallah taraftarları mahcup etmeden şampiyonluğu getiririz” derken Tolgay Arslan, “Taraftara teşekkür etmek istiyorum. Bize Şampiyonlar Ligi’nde güzel anlar yaşattılar. Grupta rekor kırdık, bunu kimse unutmayacak” açıklaması yaptı.

Rüya gibi sezon

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi tarihinde en başarılı sezonunu geride bırakırken aynı zamanda Türk Takımları adına grup aşamasında kırılması zor rekorlara sahip oldu. Yenilmeden lider olarak gruptan çıkma, en çok puan toplama gibi başarılara imza atan Beşiktaş aynı zamanda kasasını da doldurdu. Kara Kartal bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden yaklaşık 229 milyon lira kazandı.

Bayern de alkışladı

Bayern Münih karşısında 3-1 mağlup olmasına rağmen 90 dakika boyunca susmadan takımlarını destekleyen tribünler Bayern cephesinden de alkış aldı. Mücadelenin bitmesiyle birlikte Alman ekibinin kaptanı Thomas Müller başta olmak üzere Alman ekibinin oyuncuları tribünlere giderek taraftarları alkışladı.

Quaresma: Başımız dik

Ricardo Quaresma ise, “Takımı tebrik etmek istiyorum. Kolay kolay hiçbir Türk takımının gelemeyeceği yere geldik. Başımız dik olarak ayrılıyoruz. Lige dönüyoruz. Orada şampiyonluk şansımız devam ediyor. Oraya odaklanacağız. TFF karar verdi, (F.Bahçe kupa maçındaki) bütün olaylar kamuoyunun önünde oldu. Artık 5 maç beklemek zorundayım. Taraftarımız mükemmeldi ve takımımız da öyle onlara çok teşekkür ediyorum” açıklaması yaptı.

Müller’le forma takası

Bayern Münih maçına yedek kulübesinde başlayıp ikinci yarıda oyuna dahil olan Anderson Talisca karşılaşmanın ardından flaş bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı oyuncu, formasını Thomas Müller ile değiştirirken sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: “Bu anı yaşattıkları için Beşiktaş ve Şampiyonlar Ligi’ne teşekkür ederim.”

"Talisca'yı alacağız"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anderson Talisca konusunda camiaya müjdeli haberler verdi. Başkan, “Talisca ile kontratımızın iki bacağı var. Biri bonservisi, ikincisi Beşiktaş’ta kalmak istemesi. Devre arasında çok istekli görmemiştim. Sonradan bir daha konu üzerinde konuştuk. Şu anda kalmak istediğini hissediyorum. Eğer Talisca Beşiktaş’ta kalmak isterse bonservisini alacağız. Oyuncunun da kalmak istemesi lazım. Oyuncular vazo değil. Onayları lazım. İş orada futbolcuda” açıklaması yaptı. Futbolcunun sözleşmesinde 21 milyon avroya Beşiktaş’a transfer olma maddesi var. Portekiz basını siyah-beyazlı kulübün Benfica’ya 21 milyon avroyu 6 taksitte ödeyeceğini iddia etti. Bilindiği gibi Talisca, Brezilya Millî Takımına da davet edildi. Orman, yıldız oyuncunun Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nda forma giyip piyasa değerini artıracağı gerçeğini de göz önünde tutuyor