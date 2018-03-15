Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş umutsuz bir şekilde çıktığı 5-0’ın rövanşında Bayern Münih’e seyircisi önünde de yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etti: 1-3. Kadroya bakıldığında sanki Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkıyor gibiydi Beşiktaş. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunun yanı sıra, ilk maçtaki farklı mağlubiyetin ve Başakşehir maçı öncesi rotasyon yapılmasının bu durumda payı büyüktü ama rakip de büyüktü. Alman temsilcisi Coman ve Robben dışında as kadosuyla çıktı sahaya. Sanki ilk maç berabere bitmişçesine bir ciddiyet vardı Heynckes’in öğrencilerinde. Dakika 18’i gösterdiğinde Ribery’nin başlattığı atakta Müller sağdan ortasını kesti, Thiago Alcantara bomboş pozisyonda dokundu: 0-1. İlk yarının kalan süresinde oyun Alman ekibinin kontrolündeydi ve Beşiktaş pozisyon bulamadan soyunma odasına geride girdi.

Love’dan teselli

Bayern Münih ikinci yarıya golle başladı. Henüz ilk saniyelerde Gökhan Gönül ters bir vuruşla kendi kalesine golü atınca fark 2’ye çıktı. Bu golden sonra rakip kalede daha fazla gözükmeye başladı Beşiktaş. Dakika 59’u gösterdiğinde ön alanda yapılan baskıdan sonra topu alan Vagner Love ağları havalandırarak durumu 2-1’e getirdi. Hemen ardından Mustafa Pektemek 61’de çok net bir pozisyonu harcadı. Lens-Talisca, Tolgay-Atiba değişiklikleriyle birlikte oyunun kontrolü Beşiktaş’a geçti. Babel 75’te Love’un yerine girince santrfora Pektemek geçti. Son 15 dakikada Beşiktaşlı taraftarların tribünde şovu vardı. Lewandowski’nin yerine giren Wagner 84’te son sözü söyledi ve Beşiktaş bu sezon rekorlarla dolu Avrupa macerasının ardından Şampiyonlar Ligi defterini kapatmış oldu: 1-3.

Güneş'ten itiraf

Şenol Güneş maçın ardından çarpıcı ifadeler kullandı. “Türkiye’de bugünkü gibi kaptırdığımız toplarda gol yemiyoruz ama burada affetmiyorlar” diyen Güneş, “Taraftar oldukça mükemmeldi. Bugün maçı kaybettik yine yanımızdalar. Şimdi üzülmek yerine yeniden işimize dört elle sarılıp başarılı olmak istiyoruz. Yeni hedefler koymalıyız. Ligimizin temposu, Şampiyonlar Ligi’nin bir altyapısı olmalıdır” sözlerini kullandı. “Bayern Münih’le oynanan ilk maçta biraz savunmada kalmaya çalıştık, o çok doğru bir anlayış değildi. Kafa kafaya oynamanız lazım hem savunmada hem de hücumda” itirafında bulunan tecrübeli çalıştırıcı, “Şampiyonlar Ligi’nde maçın beklentisi azalınca lig odaklı olmaya başladık. Pazar günü çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Güzel maç olsun, kazanmak istiyoruz” açıklaması yaptı.

Almanlar şaştı kaldı

Bayern Münih teknik heyet ve futbolcuları kendilerini İstanbul’da çok ateşli bir ortamın beklediğini daha ilk maçın ardından dillendirmeye başlamışlardı. Dün bekledikleri ortamı fazlasıyla buldular. İlk maçın ağır skoruna ve tur ümitlerinin kalmamasına rağmen Vodafone Park’ta tribünler doldu. Dünyaca büyük şöhrete sahip Beşiktaş taraftarları stadı adeta inletti. Bu durum rakip kulübün de hayranlığını çekti. Bayern Münih’ten Vodafone Park’taki müthiş tezahüratlar üzerine bir sosyal medya paylaşımı geldi. Stattaki desibeli ölçen Bavyera ekibi, o görselle birlikte “Gürültülü” mesajını paylaştı. Öte yandan Alman ZDF kanalı da maç esnasında desibel ölçümü yaptı.

Beşiktaş gururlandırdı

Maçı statta izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Şampiyonlar Ligi’nde çok önemli bir performans gösterdik. Ayrılırken de galibiyetle tamamlamak güzel olurdu, Beşiktaş’a, Türk futboluna yakışırdı. Beşiktaş’ın bu sezon gösterdiği performans hepimizi gururlandırdı” diye konuştu.

Bu stat dünyanın en iyisi

Bayern’in çalıştırıcısı Jupp Heynckes, “Burada oynamak her zaman zordur. Beşiktaş taraftarı her türlü övgüyü hak ediyor. Burada gerçek bir Şampiyonlar Ligi atmosferi var. Dünyada gördüğüm en iyi statlardan biri burası. Bu maçın kendi özelinde zor olacağını biliyorduk” açıklaması yaptı.

Vagner Love ilkleri yaşadı

Beşiktaş, Bayern Münih ile tarihinde 4. defa karşılaşırken rakibine ilk golünü attı. Siyah-beyazlı ekipte Brezilyalı oyuncu Vagner Love, 59. dakikada fileleri havalandırdı ve takımı adına Bayern Münih’e gol atan ilk oyuncu oldu. Love, Beşiktaş’taki ilk Avrupa kupası golünü de kaydetti.