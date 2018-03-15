Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alex de Souza. Aktif futbolculuğunda sahadaki oyunu konuşuluyordu şimdi ise sözleri. Derbi haftasında kitap tanıtımı için gelen Brezilyalı önemli açıklamalarda bulundu. İşte Alex’in sözleri: Gelme amacım tatil ve derbi. Ayrıca Taffarel’le bir söyleşimiz olacak. Derbilerde oyuncular farklı olsa da tarih vardır, yaşanmışlık vardır. Tarih anlatılır. G.Saraylılar geçmiş dönemden gelmiş skorların ağırlığını hisseder. Kulaklarının arkasında birileri hep ‘Kadıköy’e gidiyoruz’ der. G.Saraylı oyuncular ‘Bu sefer son olacak. Yenmemiz lazım’ diyerek hazırlanıyor. F.Bahçe ise ‘bu seri sürecek’ şeklinde. İki tarafın da eşit avantajı şudur; iki hoca da camialarını iyi tanıyor. İki hocanın da avantajı bu. Ama elbette F.Bahçe daha avantajlı.

Duygulandıran tezahürat

Maçı statta izleyeceğim. Benim derbi ya da maçın sonucuna, seçim sonucuna etki edeceğimi düşünmüyorum. Amacım gezmek eğlenmek. Alex de Souza tezahüratı duyduğumda... (Duygulanıyor) Bütün çektiklerimi hissettiren sahneler onlar. Çektiklerimizin değerini gösteriyor o tezahüratlar. 41 yaşındayım ve bu tezahüratlar beni artık daha çok duygulandırıyor. Futbola dönüş planlarım var. Saha içi mi dışı mı bilmiyorum. Ama şu anda saha içi gibi görünüyor. Türkiye’deki büyük kulüplerin birbirlerini yenme dışında Avrupa’da başarı gibi daha büyük hedefleri olmalı. Lokal başarılar tatmin etmemeli.

"Fernandao oynasın"

Fenerbahçe’de Josef de Souza ve Martin Skrtel, Galatasaray derbisini değerlendirdi. Derbilerin özel olduğunu belirten Martin Skrtel “Stresimiz yok. 19 yıllık seri bu maçta da devam edecek” derken Josef “Maçın anahtarı tüm takım. 19 yıldır en büyük rakibimize kendi sahamızda kaybetmiyor olmak önemli bir veri. Ama her yılın hikâyesi farklıdır. Her yıl o statta onlardan daha iyi olduğumuzu ispatlamamız lazım. Bu seriyi devam ettirip futbolumuzu oynamak istiyoruz. Cumartesi kazanırsak taraftarımız inanıyorum ki stadı dolduracaktır. Fernando’nun oynamamasını tercih ederim. Evet dostuz ve ailelerimiz birbirini tanıyor. Ama maç başlar dostluk biter” diye konuştu.

Topal-Isla dinlendirildi

Kanarya’da derbi hazırlıkları sürdü. Isınma ve düz koşu çalışmalarıyla başlayan ve 5’e 2 top kapma ile pas çalışmalarıyla devam eden idman basına açık olan son bölümünde engelli pas çalışmaları gerçekleştirildi. Kan değerlerinde yorgunluk tespit edilen Mehmet Topal ile önceki günkü idmanda ayağına basıldığı için ağrı hisseden Isla yoktu.

Neustadter göreve hazır

Yeni Malatya maçında sakatlanan ve başının dönmesi üzerine hastaneye götürülen Roman Neustadter önceki günkü çalışmaya katılmamıştı. Başarılı savunma oyuncusu dün antrenmanda yer aldı. Oynamasına engel bir durum olmadığı belirtilen Roman Neustadter, derbide özellikle sahada olmak istiyor. Ligde 3 golü bulunan stoper hocası Aykut Kocaman’dan forma istiyor.

Faturası ağır oluyor

Türk futbolunun iki büyük kulübü Fenerbahçe ile Galatasaray’ın maçlarının tansiyonu hep yüksek oluyor. Ve derbiler sonrası son 8 sezonda iki kulübe de ağır faturalar geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçları sonrası 7 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon 566 bin lira para cezası, sarı-kırmızılılar ise Fenerbahçe mücadelelerinin ardından 3 maç seyircisiz oynama toplam 1 milyon 179 bin 500 lira da para cezasına çarptırıldı.

Alper Potuk 11’i zorluyor

Kanarya’da derbiye özel çok büyük değil ama küçük çaplı bir kadro planlaması olacak. Büyük maçların kilit ismi özelliği bulunan Alper Potuk 11’e göz kırpıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın mutlak kazanmaları gereken Galatasaray mücadelesinde Aatıf’ın yerine dikine oyunu seven Alper Potuk’u düşündüğü öğrenildi. Aatıf da son maçlarda top saklama özelliğini gösterse de Alper bir adım önde görünüyor.