Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Toplantısı’nda 9 Mart’ta yapılan UEFA görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, “2 saat 45 dakika süren bir sunum yaptık. Nefes alamadan tuvalete gitmeden. Onlarda dayandı. Bize çok sert sorular geldi. Siz bu vaatleri daha önce de verdiniz dediler. Toplam 492 milyon TL bir rakam. Bizim bu konuda söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Biz mali konuda size arz edecek hiçbir şey yok dedik. Biz 3 yıllık projeksiyon sunacağız dedik. Her sonuca göre, hayal taşımayan projeler sunduk. Allah kimseyi disiplin kuruluna düşürmesin. Disiplin Kurulu tarihinde böyle bir sunum olduğunu zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

Bizim rakiplerimiz değerli

“Ben Galatasaray’ın ceza alacağına ihtimal vermiyorum” yorumunu yapan Cengiz, “Bizim rakiplerimiz değerli. Onların içinde biz en büyük ve değerliyiz. Bizde bütün içinde Türk futbolunu da esirgemeyin diyoruz. Yaklaşık 33 stat yapıldı, 405 kapalı spor yapıldı. Türk sporu 4, 5 sene içinde Avrupa’nın tepesine çıkacak. Bize fırsat tanıyın. 3 ile 4 yıl için bize fırsat tanıyacaklar” açıklamasını yaptı. Cengiz, tartışmalara neden olan denetleme raporuna da değinerek, "Denetleme raporundan rahatsız olmasınlar. 'Sayın Özbek senetleri almadı, temlik ve rehin koymadı, 6 çeki cebine koyup gitmedi.' desinler, yırtalım raporu ve özür dileyelim” dedi.