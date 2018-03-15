Burhan Can Terzi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Toplantısı’nda 9 Mart’ta yapılan UEFA görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, “2 saat 45 dakika süren bir sunum yaptık. Nefes alamadan tuvalete gitmeden. Onlarda dayandı. Bize çok sert sorular geldi. Siz bu vaatleri daha önce de verdiniz dediler. Toplam 492 milyon TL bir rakam. Bizim bu konuda söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Biz mali konuda size arz edecek hiçbir şey yok dedik. Biz 3 yıllık projeksiyon sunacağız dedik. Her sonuca göre, hayal taşımayan projeler sunduk. Allah kimseyi disiplin kuruluna düşürmesin. Disiplin Kurulu tarihinde böyle bir sunum olduğunu zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.
Bizim rakiplerimiz değerli
“Ben Galatasaray’ın ceza alacağına ihtimal vermiyorum” yorumunu yapan Cengiz, “Bizim rakiplerimiz değerli. Onların içinde biz en büyük ve değerliyiz. Bizde bütün içinde Türk futbolunu da esirgemeyin diyoruz. Yaklaşık 33 stat yapıldı, 405 kapalı spor yapıldı. Türk sporu 4, 5 sene içinde Avrupa’nın tepesine çıkacak. Bize fırsat tanıyın. 3 ile 4 yıl için bize fırsat tanıyacaklar” açıklamasını yaptı. Cengiz, tartışmalara neden olan denetleme raporuna da değinerek, "Denetleme raporundan rahatsız olmasınlar. 'Sayın Özbek senetleri almadı, temlik ve rehin koymadı, 6 çeki cebine koyup gitmedi.' desinler, yırtalım raporu ve özür dileyelim” dedi.
Borç-alacak farkı: 1 milyar 61 milyon
Divan Kurulu toplantısında kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif rapor, üyelere aktarıldı. Net borç alacak farkı 1 milyar 61 milyon lira. Dolar bazında ise bu rakam 302 milyon dolar.
“Bir kuruş talep etmeyeceğim”
Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek “Hiçbir zaman Özbek Turizm ya da Dursun Özbek Galatasaray’a verdiği hizmet karşılığında bir kuruş talep etmeyecektir. Eğer Galatasaray’a yapacağımız bir şey varsa hiçbir zaman kaçınmayız” dedi.
Divan seçimi 15 Nisan’da
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun başkanlık seçiminin, 15 Nisan Pazar günü gününe alındı. 11 Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan seçim, üyelerin talebi değiştirildi. Seçimdeki aday sayısı mevcut başkan İrfan Aktar’la birlikte 9’a çıktı.
Kaptan Selçuk’tan taraftara çağrı
Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, yarın Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşecek antrenman öncesi taraftarlara mesaj gönderdi. Tecrübeli futbolcu, “Cuma günü yapacağımız antrenmana hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.