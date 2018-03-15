Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kariyerinin 20. yılında nokta koymaya hazırlandığını ifade eden Sofuoğlu, “Bundan sonraki hedefim gelecek nesillerde yetişecek olan yetenekli genç sporcuları desteklemek olacak” dedi. Dünya Supersport Şampiyonası’na da değinen Sofuoğlu, “Sezon benim için Avustralya’da yaşadığım kazayla başladı. Tayland yarışına sadece 10 gün kaldı. O yarışa hazır olup olmayacağım da henüz belli değil” şeklinde konuştu.