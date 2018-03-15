Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da yönetim transfer yasağı sonrası kongre kararı alırken Başkan Muharrem Usta’dan eski başkanlara bir çağrı vardı. “Kulübün ekonomik olarak iyi hale gelmesi gerekiyor” diyen Usta çıkış formülü olarak da “Bu kulübü bu hale kim getirdiyse, ben de dahil, kaç para borçla aldıysak o borçla bırakırım. Eski başkanlar da bunu yapsın. Ben de dahil tüm başkanlar çıksın ve yaptıkları borçları ödesin. Yeniden borç rakamını 40 milyon avroya indirelim. Herkes yaptığı borcu kapatsın” demişti. Eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu “Muharrem Usta başkanlığa geldiği gün borç 397 milyondu. Şu anda resmî olarak 800 milyon civarında, gayri resmî rakamlarda ise 1 milyarın üzerinde. Ben eski başkanlar dönemindeki borçlarda dahil tüm borçları ödeyeceğim. Yeter ki Muharrem Usta kendi döneminde yaptığı borçları ödesin” cevabını vermişti.

“Dili sürçmüş olabilir”

Bir cevap da Sadri Şener’den geldi. Şener, mevcut başkan Muharrem Usta’nın çağrısının doğru olmadığını ve mantıklı tarafının bulunmadığını vurgulayarak açılımını yaptı. Şener “Benim dönemimde diğer arkadaşlardan farklı olan Türkiye Ligi şampiyonluğu, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupalarında alınan başarılar var. Muharrem Usta’nın dili sürçmüş olabilir. Kendisi de dahil başarısız olan başkanlar borç miktarını düşürsünler. Borcu ödeyip kupaları geri mi alacağız, ne yapacağız? Hiç kupa alma, ligde aşağılarda bulun, Avrupa Kupalarına gideme, Türkiye Kupası’nı alma, evet o zaman parayı geri ödersin. 1990’lı yıllarda bu kulübe yaklaşık 3 milyon dolar hibe ettim. Onu bugüne getirirsek alacaklı çıkarım. Onu da iade mi alacağım?” dedi.