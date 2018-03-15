Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lokomotiv Moskova Atletico Madrid maçı canlı izle ile ilgili aradıklarınız burada. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Lokomotiv Moskova, Atletico Madrid ile kendi evinde karşılaşıyor. İlk maçta Saul Niguez ve Diego Costa’nın iki golüyle Lokomotiv Moskova karşısında 3-0’lık skor avantajını elinde bulunduran Madrid ekibi, Moskova temsilcisi karşısında mücadeleye daha rahat çıkacak… Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Lokomotiv Moskova ise muhteşem bir geri dönüşe imza atmak için canla başla mücadele edecek. Futbol severler ise Lokomotiv Moskova Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? sorularına cevap arıyor. Moskova Madrid maçı Tivibu Spor 2 ekranlarından şifreli olarak izlenecek. Aşağıda belirtilen linke tıklayıp ücretli üyeliği gerçekleştirdikten sonra Lokomotiv Moskova Atletico Madrid maçını şifresiz canlı olarak izleyebilirsiniz.

Lokomotiv Moskova'nın Neymar pişmanlığı ​ Lokomotiv Moskova Başkanı Naumov, "2009'da forvet arayışında Neymar'ı önerdiler. Ama Santos 12 milyon euro istedi. Başka bir kıtadan, çok kırılgan görünen bir çocuğa bu parayı vermek büyük riskti. Biz de Gatagov'a güvendik" dedi. 2013'te Lokomotiv'den ayrılan Gatagov, şimdi Estonia'da Levadia Tallinn'de oynuyor.

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İki takım arasındaki ilk maçı izlemek için tıklayın

Lokomotiv Moskova Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Lokomotiv Moskova sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. 15 Mart Perşembe günü TSİ 19.00'da Lokomotiv Central Stadyumu'nda oynanacak maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Lokomotiv Moskova-Atletico Madrid maçı Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek.

Atletico Madrid'in yüzde 17'si satıldı İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'in hisselerinin yüzde 17'si, Quantum Pacific Grup'a satıldı.

Atletico Madrid 3-0 Lokomotiv Moskova

Turun Madrid'te oynanan ilk maçını İspanyol ekibi 3-0 kazandı. Atletico Madrid'in gollerini 22. dakikada Saul Niguez, 47. dakikada Diego Costa ve 90. dakikada Koke kaydetti.

Bu tura nasıl geldiler?

İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Roma, Chelsea ve Qarabağ ile mücadele ederken, grubu 3. sırada tamamladı ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Copenhag ile eşleşen takım ilk maçı 4-1, ikinci maçı ise 1-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.

Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ise Avrupa Ligi'nde F Grubu'nda Copenhag, Sheriff Tiraspol ve Fastav Zlin ile mücadele etti ve grubu lider tamamladı. Son 32 Turu'nda Nice ile eşleşen Rus ekibi ilk maçı 3-2, ikinci maçı ise 1-0 yenerek turu geçti.