Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Spor canlı izle ile Arsenal Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz ve canlı izlenecek? gibi aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam İngiltere temsilcisi Arsenal, İtalyan ekibi Milan’ı konuk ediyor. Türk futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Mesut Özil’in de forma şansı bulması beklenen Arsenal ile Milan, son 16 turu rövanş maçında bir kez daha bir karşılaşıyor. İtalya’da oynanan ilk maçta Henrikh Mkhitaryan ve Aaron Ramsey’in golleriyle Arsenal, mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı. Bu iki golün asistini de Mesut Özil yapmıştı. Hem skor hem de saha avantajını elinde bulunduran Arsenal, kendi evinde tur bileti almaya daha yakın olarak göze çarpıyor. Avrupa tecrübesi yüksek olan Milan ise; imkansızı başarmak için sahada canlı başla mücadele edecek. Futbol severler ise Arsenal Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz canlı olarak yayınlanacak? sorularına cevap arıyor. Arsenal Milan maçı TRT Spor ekranlarından saat 23:05’ten itibaren şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLAN ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

ÖZET İZLE: Milan 0-2 Arsenal UEFA Kupası Maç Skoru Özeti | Arsenal-Milan Geniş Özet İzle Milan Arsenal UEFA Kupası maçı karşılaşması sona erdi. Peki Milan Arsenal maç skoru kaç kaç? UEFA Avrupa Ligi'nin en dikkat çeken eşleşmelerinden olan Milan Arsenal maçı Milano'da oynandı. Nefes kesen maçta Arsenal 2 gol attı. Henrikh Mkhitaryan ve Aaron Ramsey'in golü ile Arsenal coştu. İşte Milan Arsenal UEFA Kupası maç skoru kaç kaç ve Arsenal-Milan geniş özet izle

Arsenal ile Milan'ın Avrupa detayları...

Milan kendi sahasında Arsenal’i konuk edecek. Bu akşam TSİ 21.00’de San Siro’da oynanacak maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin’in yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak. Milan-Arsenal maçı TRT Spor ve Tivibu Spor 5’ten canlı izlenebilecek.

İtalyan temsilcisi Milan, AEK Atina, Rijeka ve Austria Wien ile mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nu lider tamamladı. Ardından Son 32 Turu’nda Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad ile eşleşen takım rakibi 3-0 ve 1-0’lık skorlarla geçti ve bu tura yükseldi.

Diğer yandan Arsenal ise H Grubu’nda Kızılyıldız, Köln ve BATE Borisov ile mücadele ederken, grubu lider tamamladı. Son 32 Turu’nda eşleştiği Östersunds’u ilk maçta 3-0 yenen takım, diğer maçta 2-1 yenilse de turu geçmeyi başardı.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Avrupa'nın dev ekipleri son 16 turu ilk maçlarında avantajlı skor elde etme peşinde olacak. Turun en dikkat çekici karşılaşması ise erken final niteliğindeki Milan – Arsenal mücadelesi. San Siro'da oynanacak mücadelede Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İtalyan devi Milan, Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Mesut Özil'li Arsenal'i ağırlayacak. Milan, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 11 puanla lider bitirmiş ve son 32 turunda da Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad'ı eleyerek son 16 turunda Arsenal'in rakibi olmuştu. Avrupa Ligi H Grubu'nu 13 puanla lider bitiren Arsenal ise son 32 turunda İsveç takımı Östersunds'u geçmişti.

İLK 11’LER

Milan: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu