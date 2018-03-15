Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zirve için büyük önem taşıyan cumartesi günkü derbinin tarihi 17 Mart'a denk gelirken, 2012 yılında oynanan karşılaşmanın da tarihi 17 Mart'tı. O dönem iki takımın teknik direktörlüğünü de Fatih Terim ve Aykut Kocaman yaparken, bu maçta da iki isim takımlarının başında sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçip üstünlüğünü koruyamadığı ve 2-2'lik sonuçla biten mücadelenin iddaa oranlarıyla, bugünkü iddaa oranları da aynı.



İddaa oranları 2012:

Fenerbahçe: 2.00

Beraberlik: 3.10

Galatasaray: 2.65



İddaa oranları 2018:

Fenerbahçe: 2.00

Beraberlik: 3.10

Galatasaray: 2.65



Hakem de aynı

Benzerliklerin son halkası ise mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım oldu. 17 Mart 2012'de Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında düdük çalan Yıldırım, 17 Mart 2018'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de hakemi oldu. (Fanatik)