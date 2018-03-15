Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Bafetimbi Gomis'e Fransa milli takımı vizesi çıkmadı.



Süper Lig'de 24 maçta fileleri 25 kez sarsarak gol krallığının zirvesinde yer alan Cim Bom'un yıldızı Didier Deschamps tarafından Rusya ve Kolombiya'yla oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilmedi.



Fransa formasıyla şimdiye dek 12 maçta 3 gol kaydeden Gomis, son olarak 2013 Haziran'ında milli takım forması giyebilmişti.



İşte Deschamps'ın kadrosunda yer alan isimler:



Kaleciler: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda

Defans: Lucas Digne, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Laurent Koscielny, Benjamin Pavard, Djibril Sidibe, Samuel Umtiti, Raphael Varane

Orta saha: N'Golo Kante, Thomas Lemar, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso

Forvet: Wissam Ben Yedder, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Anthony Martial, Kylian Mbappe, Florian Thauvin (Fanatik)