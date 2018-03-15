Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan TY Elazığspor, bu karşılaşma için kulüp otobüsüyle yola çıktı. Hareket öncesi Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, İHA’ya açıklamalarda bulundu.

Kolay denilen maçların zor geçtiğini ifade eden Kalpar, “Bizim açımızdan önemli ve zor bir maç. Buradan alınacak iyi bir netice, oynanacak olan Manisaspor maçına olumlu yansıyacak. Bu iki maçı kazandığımız takdirde inanıyorum ki Bolu’ya iyi bir şekilde gideceğiz. Orada Play-Off’a kalma gibi bir final maçımız olacak. Ama öncelikle bu tür maçları kazanmak gerekir. İnşallah kazanırız” dedi.

Geçen akşam yönetim tarafından yapılan bir maçlık prim ödemesinin takım üzerinde çok büyük bir etkisi olmadığını dile getiren Kalpar, “İçeride halen daha 2 prim var. Ekonomik yönden kulüp sıkıntı içerisinde. İster istemez sıkıntılar devam ediyor. Bu sıkıntıları aşmak gerekir diye düşünüyorum. Biz şu anda onu düşünecek durumda değiliz. Önümüzdeki maçı düşünüyoruz” diye konuştu.

Alpaslan: “Play-Off oynamayı çok istiyoruz”

Gaziantepspor maçının zor bir maç olduğunu aktaran ön libero Alpaslan Öztürk ise, “Çünkü Gaziantepspor’un kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı. Bizim kazanabileceğimiz çok şey var. Hafta içi yaşamış olduğumuz olumsuzluklar var. Bunlar ister istemez bizi olumsuz etkiledi. Bir 3 puan bunları unutturmazsa da biraz hafifletir diye düşünüyorum. Bizim asıl hedefimiz zaten Play-Off. Oynamayı çok istiyoruz. Gerçekten çok istiyorsak bu maçı almamız lazım. Kazanırsak hedefimize doğru yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.