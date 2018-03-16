Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Avrupa defterini kapatan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman gündeme bomba gibi düşen bir açıklamayla Bayern Münih’e elenmeyi unutturdu. Başkan Orman, dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo’nun Beşiktaş’a gelmek istediğini söyledi. CRI Türk Radyo’da katıldığı programda Orman “Ronaldo’nun iki takım arkadaşı hem Quaresma hem de Pepe bizde oynuyor. Ronaldo’yu almak isterdim mesela, gelebilir de inşallah. Yani o da çünkü Beşiktaş’a gelmek istiyor, biz de görmek istiyoruz onu, ama tabi bunlar nasip, kısmet işi” sözlerini kullandı. Fikret Orman’ın bu açıklamaları kısa süre içinde sosyal medyayı salladı. Oldukça heyecanlanan Beşiktaşlı taraftarlar, bu sezon transferlerde büyük rol oynayan ‘Come to Beşiktaş’ sloganını Cristiano Ronaldo için kullanmaya başladı.

‘Beşiktaş’ demişti

Portekizli yıldız daha önce sosyal medyadan yaptığı canlı yayında siyah-beyazlı taraftarların isteği üzerine ‘Beşiktaş!’ diye bağırmıştı. Bir başka video paylaşımında ise Ronaldo oğluna Beşiktaş’ı anlatmış ve siyah-beyazlı takımda Pepe ve Quaresma’nın forma giydiğini söylemişti. Futbol kariyerinin sonuna yaklaşan Cristiano Ronaldo’nun gelecek sezon başka bir takımda forma giyebileceği İspanyol basınında sık sık gündeme geliyor. Gelecek sezon 34 yaşında olacak yıldız oyuncunun, eski takımları Manchester United ve Sporting Lizbon arasında tercih yapacağı iddia edilmişti. Fikret Orman’ın son açıklaması sonrasında listeye Beşiktaş da eklenmiş oldu. Ronaldo’nun özellikle millî takım kamplarında en çok Beşiktaş’ın yıldızları olan eski takım arkadaşları Quaresma ve Pepe ile vakit geçirdiği biliniyor.

Başkanlarla görüşürüm

Fikret Orman CRI Radyo’daki programda “Üç büyük kulüp başkanı ile beraber bir yayına katılır mısınız?” sorusuna “Neden olmasın?” derken “Bizim yapmış olduğumuz rekabet, sahada yapılan bir rekabet. Başkan demeçleriyle, algı oluşturmayla maç kazanılmıyor. Orada herkes işini iyi yapacak” dedi.

Beşiktaş’a soruşturma

UEFA, Beşiktaş’ı Bayern Münih maçından dolayı Disiplin Kuruluna sevk etti. Gerekçe olarak da sahaya yabancı madde atılması, merdiven boşluklarının dolu olması, yetersiz organizasyon gibi sebepler gösterildi. Beşiktaş’a para cezası gelmesi bekleniyor.

Talisca'ya 6 taksit!

Beşiktaş’ın Anderson Talisca için Benfica ile yaptığı anlaşmada yeni bir detay ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların 21 milyon avro satın alma opsiyonunu 6 taksitle ödeme maddesini 2 yıl önce yapılan sözleşmeye eklettiği öğrenildi. Bu durumda Talisca kalmak isterse haziran ayında yapılacak ilk ödemenin tutarı 3.5 milyon avro olacak. Geriye kalan 17,5 milyon avro 2.5 yılda yine 3.5 milyon avroluk taksitlerle ödenecek. Bu arada hazırlık maçları yapacak olan Portekiz Millî Takımı’nın aday kadrosuna Beşiktaş’tan Quaresma ve Göztepe’den Beto da çağrıldı.

ManU'ya değil Bayern'e

Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın evinde Bayern Münih’e 3-1 yenilerek Avrupa defterini kapattığı maçın ardından çok çarpıcı bir diyalog yaşandı. Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca ve Bayern Münihli Thomas Müller maç sonunda formaları değiştirerek poz vermişti. Daha sonra ikili bir süre sohbet ederken, Müller’in Brezilya Millî Takımı’na davet edilen Talisca’ya ilginç bir öneride bulunduğu öğrenildi. Alman yıldız, Manchester United’a gideceği konuşulan Talisca’ya, “İngiltere’ye gitme. Bizim takıma gelmelisin. Almanya’da kendini çok daha iyi gösterebilirsin” dedi. Brezilyalı oyuncunun da bu sözler üzerine gülerek “Neden olmasın?” şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Önceki gün İngiliz devi Manchester United’ın, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes’i devreye sokarak Talisca’nın bonservisine sahip olan Benfica ile 40 milyon avroya prensipte anlaştığı iddia edilmişti.