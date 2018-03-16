Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Şampiyonluk yarışında zirvede bulunan Galatasaray’da bu haftaki derbi hem bu sezon için hem tarihî açıdan büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılar bir yandan Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki 19 yıllık saltanatını yıkmak isterken, bir yandan da pratikte bu sezonki rakiplerinden birini devre dışı bırakmak istiyor. Tarihî rakiplerinin Kadıköy’deki “psikolojik üstünlük” algısına takılmadığını ifade eden ve derbi öncesi son idmanı da taraftara açarak öz güvenlerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteren teknik direktör Fatih Terim, analizlerine, mücadelenin şifreleri üzerine çalışmayı sürdürüyor. Son 19 yıldaki maçları mercek altına alan Terim, ilk yarıda soyunma odasına geride girmemenin çok kritik olacağını oyuncularına anlatıyor. Derbide ilk vuran tarafın kazanacağını söyleyen Terim, oyuncularının maça çok hızlı ve baskın bir şekilde başlamasını istiyor.

Rakip beklenmeyecek

Fatih Terim, 4. defa Galatasaray’ın başına geçtikten sonra ligde 9 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet gördü. Galatasaray, Terim ile ikinci yarısına önde girdiği bütün maçları kazanmayı başardı. Geçen hafta Konya’yı geriden gelip devirmeyi başaran sarı-kırmızılılar, Sivas deplasmanında ise geriye düştüğü maçı çevirememişti. 3 puan kaybedilen bir başka maç olan Kasımpaşa karşılaşmasının devre arasına da beraberlikle girilmişti. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda Terim’e göre derbide ilk yarı sonucu maçın düğümü gibi. Terim, derbinin ilk dakikasından itibaren kendi oyunlarını rakibe kabul ettirmeleri gerektiğini anlatıp bu konunun altını çizdi.

Derbinin kıdemlisi Nando

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernado Muslera, takımda 18 maçla Fenerbahçe’ye karşı en fazla forma giyen isim konumunda. Muslera’dan sonra Fenerbahçe’ye karşı en fazla forma giyen isim ise kaptan Selçuk İnan. 2011’den beri Galatasaray forması giyen bu ikili Kadıköy’de kazanılan şampiyonlukta başrollerde oynamıştı.

Seyrantepe yanacak!

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim tarihî bir hamle yaparak, derbiden önceki son idmanı taraftara ve basına açma kararı almıştı. Bugün Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşecek antrenman öncesi heyecan dorukta. Saat 19.00’da başlayacak çalışmaya en az 30 bin taraftarın gelmesi bekleniyor.

İmparatorluk!

Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 54. kez bir derbide görev yapacak. Sarı-kırmızılı takımda dördüncü defa görev alan 64 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 19 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 26 derbi yaptı. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 10’unu kazanırken, 7’isinde berabere kaldı, 9’unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.