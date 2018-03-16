Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Şampiyonluk yolunda cumartesi günü Galatasaray karşısında sezonun en kritik 90 dakikasına çıkacak olan Fenerbahçe’de gözler tamamen derbiye çevrilirken, teknik direktör Aykut Kocaman için bu maç bir derbiden çok daha fazlası anlamına geliyor. 3 Temmuz sonrası oynanan 2011-2012 sezonunda şampiyonluğu Kadıköy’de oynanan son maçta Galatasaray’a kaptıran Kocaman, 0-0 biten o karşılaşmada alamadığı galibiyeti bu hafta kazanarak hem şampiyonluk yarışında iyi bir rüzgâr yakalamak, hem de 12 Mayıs 2012’deki o karşılaşmanın rövanşını almak istiyor. Her fırsatta o gün oynanan karşılaşmayı ve sonrasında yaşananları hayatının sonuna dek unutmayacağını ifade eden Kocaman, yarın derbiyi, sezon sonunda ise ligi kazanarak bu hesabı kapatmayı planlıyor.

O kadar çok istedim ki!

O sezon şampiyonluk kupasını Kadıköy’de kaldırmakta ısrar eden Galatasaray’ın bu tavrı iki camianın arasının iyice açılmasına neden olmuştu. Sonraki sezon Kadıköy’e şampiyon olarak gelen Galatasaraylı futbolcular, yaşanan bu olay nedeniyle Premier Lig’deki emsallerin aksine Fenerbahçeli futbolcular tarafından alkışlanmamıştı. Socrates dergisinin Aralık 2015 sayısına verdiği röportajda 12 Mayıs’ta yaşadıklarını unutmayacağını ifade eden Kocaman, “Tek bir şeyi değiştirme şansı verseler o güne dönerim. Hayatta mesleki anlamda kazanmayı o kadar istediğim başka bir gün olmadı. Zaten maçtan sonra yaşananlar da o gün kazanma ihtimalimizin ne kadar düşük olduğunu bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?



Süper Final Şampiyonluk Grubu’nda Kadıköy’e yarım puan avantajlı gelen Galatasaray, ligin son 90 dakikasında Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalmış ve şampiyonluğa ulaşmıştı. Maçtan sonra çıkan arbedeye rağmen Galatasaray, kupayı Kadıköy’de almakta ısrar etmiş ve iki kulübün arası iyice açılmıştı.

Giuliano için Dünya Kupası ikinci planda

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, taraftarların sosyal medyadan gelen sorularını cevapladı. Türkiye’deki ilk yılında şampiyon olmayı çok istediğini söyleyen yıldız oyuncu, “Odaklandığım en büyük hedef F.Bahçe’nin şampiyonluğu. Sonrasında ise Dünya Kupası’nda yer almak. Burada taraftarların bana karşı tavrı harika. Kendimi iyi ve evimde hissetmeme sebep oluyorlar” dedi.

Hatıralar Alex'i ağlattı

F.Bahçe’nin unutulmaz yıldızı Alex de Souza 1907 Fenerbahçe derneğinin düzenlediği organizasyona konuşmacı olarak katıldı. Taraftarlarla bir araya gelen Alex sarı-lacivertli forma altında başarılarını anlatan videoyu izlediği esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

Deringör’e son görev

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Halit Deringör, dün son yolculuğuna uğurlandı. Deringör için Dereağzı’nda düzenlenen törene Başkan Aziz Yıldırım, Divan Başkanı Vefa Küçük ve yöneticiler de katıldı. Deringör’ün naaşı Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.