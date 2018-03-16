Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde haftalık basın toplantısında soruları cevapladı. Çalımbay, UEFA’dan gelmesi muhtemel transfer yasağı cezasını da değerlendirdi. Tecrübeli hoca “Transfer yapılmaması ya da yasağın olması Trabzon’a güç katar, bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Buradaki kadroyla iç içeyiz, altyapıdan aldığımız oyuncular da var, kiralık arkadaşlar da var. Güzel şeyler olabilir. İnşallah transfer yasağı olmaz ama böyle bir sıkıntıda Trabzon bunun altından kesinlikle kalkar, çok daha iyi olur. Bazı kulüpler de çok sıkıntılar yaşadılar. Ancak çok iyi yerlere geldiler en basit örneği Beşiktaş Kulübü. Bunlar kulüpler için bir soluklanma, bir nefes almadır. Trabzon camiası bir iki yıl bir şey kaybetmez belki de çok şey kazanır” dedi.

Kongre etkilemez

Yönetime sunmak üzere bir rapor hazırladığını söyleyen Rıza Çalımbay “Sadece benim dönemim değil daha öncesine dair de görüşlerim var, bunları da yönetime vereceğim. Trabzonspor oradan zarar almaz, güçlenerek çıkar. İyi bir duruma geleceğine yürekten inanıyorum” açıklamasında bulundu. Ligde kalan maçların hepsine ‘final’ gözüyle baktıklarını söyleyen Çalımbay, “Trabzonspor ne olursa olsun Avrupa kupalarına gitmek zorundadır ama en büyük hedefi şampiyonluk olmalı. Transfer yasağı gelse bile ona göre hareket etmek gerekiyor. Kongre sürecinin takıma olumsuz yansıyacağını düşünmüyorum. Trabzonspor lehine bir kongre olacaktır. Bazı radikal kararlar alındıktan sonra Trabzonspor her zaman yukarıya oynayacak bir takımdır. Takım, şehir, taraftar, başarıyı hak ediyor” diye konuştu.

Burak'a ön yargılılar

Rıza Hoca, Burak Yılmaz’a karşı hakemlerin peşin fikirli davrandığını söyledi. Burak’ın farklı bir oyun tarzı olduğunu söyleyen Çalımbay “Söz konusu Burak olunca hakemler garantiye gidiyor, tam ikna olmadan penaltı vermiyor. Birçok pozisyonda Burak kendini bilerek atmadığı hâlde penaltısı verilmiyor” dedi.

Altı eksikli idman

Trabzonspor, evinde E. Y. Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban, Mustafa Akbaş, Fabian Castillo, Kâmil Ahmet, Jan Durica ve Bero katılmadı. Bordo-mavili takım pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı antrenman yaptı.