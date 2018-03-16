Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Barcelona’nın 1-1’in rövanşında evinde Chelsea’yi 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Arjantinli yıldız, böylelikle Şampiyonlar Ligi’nde 100. defa fileleri havalandırmış oldu. Avrupa’da bütün takımların korkulu rüyası haline gelen Messi’nin henüz bir Türk takımına karşı forma giymemiş olması ise bizim açımızdan oldukça ilginç bir ayrıntı olarak göze çarpıyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilen Arjantinli yıldız henüz temsilcilerimizden birine karşı forma giymediği gibi Türkiye’ye ayak bile basmadı. 30 yaşına gelen Messi giderek kariyerinin sonuna doğru yaklaşırken Türkiye’deki hayranları bir gün kendisini canlı olarak seyretmenin hayallerini kurmaya devam ediyor. Avrupa’nın en iyi 10 ligine bakıldığında Türkiye gibi Belçika’nın temsilcilerinin de Messi’yi ‘göremediği’ gerçeği dikkat çekiyor. Ancak Belçika’nın 2014 Dünya Kupası’nda Messi’yi ‘görmüşlüğü’ var. Çeyrek final maçında iki ülke karşılaşmış ve Messi’nin gol atamadığı o maçı Arjantin 1-0 kazanmıştı. Bizde ise millî ya da kulüp takımlarımızın Arjantinli yıldızla bir türlü karşılaşmamış olmasının yanı sıra, 2004 yılından bu yana Barcelona forması giyen yıldız futbolcu Türk takımlarına karşı hazırlık maçında bile forma giymiş değil. Yine de Messi’nin Avrupa Kupaları’nda karşısına çıktığı ama gol atamadığı takımlar az da olsa var. Son olarak 2 maçta 3 gol attığı Chelsea’ye ise Messi’nin ilk 8 maçta gol atamamış olması da ilginç bir ayrıntı...