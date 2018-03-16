Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? ile ilgili aradıklarınız burada. Süper Lig'in 25. haftasında dev bir maç bizleri bekliyor: Fenerbahçe - Galatasaray... Ligde oynadığı 25 maçın ardından 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 53 puanla 1. sırada yer alan lider Galatasaray, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 47 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe'ye konuk olacak. 18 yıldır Kadıköy'de galibiyet yüzü görmeyen Galatasaray, bu sezon oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken yenilenen kadrosuyla buradaki şansızlığını kırmak için mücadele edecek. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe ise, Galatasaray karşısında gol veya goller bularak ezeli rakibi karşısında haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Futbol severler ise Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? sorularına cevap arıyor. FB GS maçı Cumartesi saat 19:00'da beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Galatasaray maçının şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

Dümene geçti



Fenerbahçe’nin bu sezon ligde ve kupada oynadığı 4 derbinin ancak birinde kaleye geçme fırsatı bulan Volkan Demirel, Beşiktaş’la olan kupa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle büyük tepki çekmişti. Başta teknik direktör Aykut Kocaman olmak üzere camianın sert bir şekilde eleştirdiği tecrübeli oyuncu, cezasını Akhisar karşısına çekerken, Malatya’daki muhteşem geri dönüşüyle kendisini affettirdi. Ligde oynadığı son iki maçta 6 isabetli şuta engel olup kalesini gole kapatan kaptan, bu performansıyla Galatasaray derbisindeki yerini garantiye aldı. Malatya deplasmanındaki kurtarışlarıyla galibiyette büyük pay sahibi olan Volkan, maç sonunda tebrik yağmuruna tutuldu.





Gelenek devam edecek

Hem yöneticiler hem de takım arkadaşları Volkan Demirel’i kutlarken, kaptanı ilk tebrik edenin Kameni olması da dikkat çekiciydi. Aykut Kocaman’ın da “Böyle devam etmelisin. Sana yakışan bu” diyerek sırtını sıvazladığı kaptan, “Bu galibiyette bütün arkadaşlarımın payı var. Ben herkes gibi görevimi yaptım” derken, Galatasaray’ı yenerek çıkışa devam edeceklerini ifade etti. “Kadıköy’de derbi geleneği bozulmayacak” iddiasında bulunan Volkan, “Evet kritik puan kayıpları yaşadık. Ama her şeyi düzeltmek bizim elimizde. Evimizde, taraftarımızın da desteğiyle yeni bir zafer kazanıp şampiyonluk yürüyüşünü sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Elimizden kaçamazlar

Malatya galibiyetinden sonra Galatasaray’ı da yenerek yola devam edeceklerini iddia eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncularına izin verirken, kurmaylarıyla mesaiye devam etti. Oyunun saha içinde kalması halinde Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansının rakipleriyle eşit olduğunu vurgulayarak ince mesajlarını sürdüren Kocaman, dün ekibiyle birlikte Samandıra’da Galatasaray analizi yaptı. Sarı-kırmızılıları, deplasmandaki maçta ellerinden kaçırdıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Bu sefer Kadıköy’de karşılaşacağız. Her şey çok farklı olarak” diyerek Fenerbahçe camiasına güzel futbol ve güzel skor vadetti.

Roman’a millî davet

F.Bahçe’nin savunma oyuncusu Roman Neustadter, Dünya Kupası’nın ev sahibi Rusya’nın Fransa ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi. Rusya’nın hocası Stanislav Cherchesov, Y. Malatya maçında kilidi açan isim olan başarılı stoperi önemli sınavlara çağırdı.



Fener’de iki eksik var

Bir günlük iznin ardından bugün Galatarasaray derbisinin çalışmalarına başlayacak olan Fenerbahçe’de moraller yerinde. Hafif sakatlıkları olan Neustadter ve Hasan Ali’nin forma giyebileceği belirtilirken derbide Fenerbahçe’de Janssen ile İsmail dışında eksik bulunmuyor.



Deplasman fatihi oldular

Fenerbahçe bu sezon dış sahada alışılmışın dışında bir performans sergiliyor. Yeni Malatyaspor galibiyetiyle deplasmanda topladığı puanı 23’e çıkaran sarı-lacivertliler bu kulvarda ligin zirvesine yerleşti. Dış sahada 16 puan bırakan Fenerbahçe evinde ise 12 puan kaptırdı.





Derbi primi 2 milyon lira

Malatya galibiyetin 250 bin lira prim veren Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray derbisi için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Şampiyonluk bekleyen camiaya, 4. yıldız sevincini yaşatmakta kararlı olan Aziz Yıldırım ve kurmayları derbi zaferi için futbolculara 2 milyon prim vaadinde bulundu.

Ustalık eseri!

Türk Telekom Stadı’ndaki karşılaşmada henüz 2. dakikada geriye düşen sarı-kırmızılıları ipten alan adam ise sezon başında yüzüne bakılmayan Sinan Gümüş oldu. 2017 yazında tarihinin en büyük revizyonlarından birine imza atan Galatasaray’da, forma şansı bulamayacağını düşünen ve taraftarla arası açık olan Sinan Gümüş, yurt dışı fikrine oldukça sıcak bakmaya başladı. Menajeri kendisine İtalya, Portekiz ve Almanya’dan teklifler olduğunu söyledi. Yönetim de “Gidebilirsin” dedi. Genç oyuncu da yuvadan ayrılmak üzeriydi ama Florya’nın kapısından son anda döndü. Ancak yeni sezon da Sinan için pek iyi başlamadı. Kupada attığı goller ise ne Sinan’ı ne de tribünleri tam anlamıyla tatmin ediyordu.



Konya’dan Konya’ya

Fakat takımın başına Fatih Terim’in gelmesi Sinan için bir dönüm noktası oldu. Tecrübeli teknik direktör, Tudor döneminde Süper Lig’de sadece 39 dakika süre alan Sinan’ın üzerinde durmaya başladı. Önce kupada sonra ligde süre almaya başlayan Sinan Gümüş, antrenmanlarda da ışık vermeye başladı. Ligdeki ilk golünü önceki hafta Karabük deplasmanında kaydeden 24 yaşındaki solak, Konya maçında 1 gol, 1 asistle hem kariyer zirvesi yaptı hem de şampiyonluk yolunda takımını kritik bir galibiyete taşıdı. Ve bir Konya maçıyla taraftarla arası açılan Sinan, başka bir Konya maçıyla yeniden gönüllere girmeyi başardı.

Zafer emaresi

Galatasaray’da Sinan Gümüş’ün kulübeden gelip göstermiş olduğu bu performans, 2005-2006 sezonundaki Aydın Yılmaz ve Hasan Kabze performanslarını hatırlattı. 22 Ocak 2006 tarihinde Konya deplasmanındaki maç 0-0 devam ederken 84. dakikada oyuna giren Aydın Yılmaz son dakikada fileleri havalandırarak sarı-kırmızılılara 3 puan kazandırmış ve o sezon kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Yine aynı sezonun 33 haftasında oynanan Beşiktaş derbisi... Takımın alternatif golcüsü Hasan Kabze 1-0 mağlup devam edilen maçın 61. dakikasında oyuna girmiş ve 64 ile 90’da attığı gollerle Galatasaray’ın bir hafta sonra şampiyon olmasını sağlamıştı.

Cimbombardıman

Süper Lig’in geride kalan bölümünde rakip fileleri 61 kez havalandıran Galatasaray, 25. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en golcü takımı olma başarısı gösterdi. Fenerbahçe 2005-2006 sezonunun 25 haftalık bölümünde 64 gol atarken, sonraki sezonlarda bu periyotta en fazla skor üreten takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon gol yollarındaki başarılı performansıyla şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe’ye fark attı. Galatasaray, ligde ikinci sırada yer alan Beşiktaş’tan 14, üçüncü sıradaki Medipol Başakşehir’den 16, dördüncü Fenerbahçe’den de 12 kez fazla ağları havalandırdı.





Terim ile goller arttı

Galatasaray, Süper Lig’de 18 sezon sonra 25. haftada 60 gol barajını aştı. Sarı-kırmızılı takım, ligde şampiyonluğa ulaştığı 1998-1999 sezonunda 25. haftayı 65 golle geçmişti. Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim’in oturmasıyla Galatasaray’ın gol sayısında önemli bir artış oldu. Sezona başladığı Hırvat teknik adam Igor Tudor ile çıktığı 16 maçta 34 gol atan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetimindeki 9 müsabakada 27 defa ağları havalandırdı. Tudor yönetiminde maç başına 2,1 gol ortalamasıyla oynayan Galatasaray, Terim ile maç başına 3 gol ortalaması tutturdu.

Terim ve G.Saray yetti

Galatasaray’da kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Yuto Nagatomo, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Nagatomo, “Galatasaray çok büyük bir kulüp... Buraya gelme sebeplerimden bir tanesi Galatasaray’ın çok büyük, tanınan ve tarihî olan bir camia olması. Bir diğer sebep olarak da Fatih Terim faktörünü söylemeliyim. Fatih Hoca’yı daha önceden tanıyordum. Çünkü kendisi dünya futbolunda bilinen bir isim. Onunla çalışmak benim için önemli bir motivasyon oldu. Hem Galatasaray hem Fatih Hoca unsuru birleşince buraya gelmek için yeterli sebep ortaya çıkmıştı. Kendisi çok iyi antrenör ama bir o kadar da iyi bir insan. Oyuncuya nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Kendisi ile sık sık İtalyanca konuşuyoruz” diye konuştu.



Bir hafta içinde adapte oldum

Daha önce İtalya dışında başka bir yurt dışı tecrübesi yaşamadığını ifade eden Nagatomo, “Farklı bir dil, farklı bir kültür, farklı insanlar... O yüzden ister istemez şüphelerim vardı. Bunları kendime defalarca sordum. Ama buraya gelince her şey netleşti kafamda. Bir hafta içinde adapte olduğumu söyleyebilirim. Bir hafta sonra kendimi evimde hissetmeye başladım. Mancini, Melo, Sneijder, Alex Telles ile görüştüm. Podolski de mesaj attı. Mancini, Melo ve Sneijder ile konuştuğumda, üçü de bana ‘Hiç düşünme mükemmel bir takım, çok güzel bir şehre gideceksin, teklifi kabul etmelisin’ dedi” sözleriyle transfer sürecini ve sonrası da anlattı.

- Taraftarlardan derbi öncesi anlamlı buluşma

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takım taraftarları anlamlı bir etkinlik düzenledi. Galatasaray taraftar grubu ‘UltrAslan’ ve Fenerbahçe taraftar grubu olan ‘Genç Fenerbahçeliler’ Bahçelievler’de bir restorantta düzenlenen yemekte bir araya geldi. Cumartesi günü oynanacak dev mücadele öncesi düzenlenen etkinlikte iki takım taraftarları da dostluk mesajları vererek, küfüre karşı olduklarını dile getirdi. İlk olarak Genç Fenerbahçeliler adına konuşan Yücel Aslan, "Malum hepinizin bildiği üzere çok önemli bir derbi oynanacak. Maç öncesi ev sahipliği niteliğinde Ultraslan grubunu ağırlayalım dedik. Hepinizin bildiği gibi şartlar ortada. Mehmetçiğimizin Afrin’de verdiği mücadeleyi hepimiz biliyoruz. Bu şartlar altında birlik ve beraberliğimizi göstermek istedik. Biz devletimizin, hükumetimizin, taraftar olarak her zaman yanında olduğumuzu gösterdik. Şimdi futbolcular maçta birbirlerine atmosfer gereği faul yapıyorlar ve mücadele ediyorlar. Başkanlar, yöneticiler demeçler veriyorlar hepsi orada kalıyor. Taraftarlar da bu birliği yapmış çok olmaması lazım. Maç içerisinde tezahürat yapılacaktır ama o ayrıdır. Biz beraber olduğumuz zaman öküz altında buzağı arayanlar oluyor. Maçta küfür ediliyor deniliyor” açıklamasını yaptı.

Sebahattin Şirin: "Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var"

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan adına konuşan Sebahattin Şirin ise birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda olduklarını ifade ederek, "Genç Fenerbahçeli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kıskananlar olacak. Bu ortamı yanlışa çekmeye çalışanlar olacaktır. Şu anda ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu zamandayız. Bu sorun Kürt sorunu değildir. Bu sorun ülkemizin bekasının sorunudur" şeklinde konuştu.

Yemekte bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu ise iki takım taraftarlarının bir araya gelerek tarihi bir hadiseye imza attıklarını ifade ederek, hafta sonunda oynanacak derbide Fair-Play'in ön plana çıkmasını temenni etti.