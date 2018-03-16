Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Antalya maçı şifresiz canlı anlatımı ile ilgili aradıklarınız burada. Süper Lig'de 25 hafta geride kalırken 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek 31 puanla 11. sırada bulunan Kasımpaşa, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 25 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor'u konuk ediyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Kasımpaşa, Antalyaspor karşısında galip gelerek özellikle son haftalarda aldığı puanlara bir yenisini eklemek istiyor. Ligde zor günler geçiren Antalyaspor ise Kasımpaşa deplasmanından 3 puan alarak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. beIN Sports ekranlarından şifreli yayınlanacak Kasımpaşa Antalyaspor maçı bu akşam saat 20:00'dan itibaren yayınlanacak. Ancak Kasımpaşa Antalya maçının şifresiz canlı anlatımı, anlık skor bilgileri ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.gr adresinde yer alacak.

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler...

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Omeruo, Youssef, Veigneau, Pavelka, Neumayr, Eduok, Mensah, Trezeguet, Diagne

Antalyaspor: Ferhat, Nazım, Diego, Djourou, Sakıb, Charles, Yekta, Maicon, Jevtovic, Deniz, Doukara

İstanbul'da hava sıcaklığı 14 derece olacak. Ayrıca Yağış ihtimali bulunan karşılaşmada nem oranı yüzde 64.

Kasımpaşa'nın konuğu Antalyaspor

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Ligde ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 31 puanla 11. sırada girdi.



Kasımpaşa'da Antalyaspor karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmazken, Veysel Sarı ve Loret Sadiku sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



Lacivert-beyazlılarda İlhan Depe, Olivier Veigneau ve Markus Martin Neumayr ise Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Göztepe deplasmanında cezalı duruma düşecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor

20.00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor

Sadiku ve Veysel cezalı

Kasımpaşa’da kırmızı-beyazlılar ile oynayacağı maç öncesinde iki eksik bulunuyor. Deplasmanda oynanan Sivasspor mücadelesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Veysel ve Sadiku sarı kart görerek, Antalyaspor karşısında takımını yalnız bıraktı. Kemal Özdeş’in savunma örgüsünde Veysel’in yerine Veigneau’yu sahaya sürmesi beklenirken, Sadiku’nun yokluğunda ise orta sahada Pavelka- Etoundi ikilisine görev vermesi öngörülüyor.