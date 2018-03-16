Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Peki UEFA kupasında hangi takım hangi takımla eşleşti. Sekiz farklı ülkeden takımın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekiminde eşleşmeler belli oldu. RB Leipzig, Marsilya, Arsenal, CSKA Moskova, Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Lazio ve Salzburg'un çeyrek final mücadelesi vereceği UEFA Avrupa Ligi çekilişi tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kurası İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Çekilişte 8 farklı ülkeden takım yer aldı.

Atletico Madrid (İspanya), Olympique Marsilya (Fransa), Lazio (İtalya), Leipzig (Almanya) ve Sporting Lizbon'un (Portekiz) ardından Arsenal (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya) ve Salzburg (Avusturya)

İşte çeyrek final eşleşmeleri

RB Leipzig (Almanya) - Marsilya (Fransa)

Arsenal (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)

Atletico Madrid (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

Lazio (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

İlk maçlar 5 Nisan'da rövanşlar ise 12 Nisan'da oynanacak.