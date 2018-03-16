Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe CSKA Moskova maçı şifresiz canlı anlatım izle detayları haberimizde.THY Euroleague maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş bu sefer kendi evinde Rus devi CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli kulüp İlk maçta Rus ekibini deplasmanda 95-93 mağlup etmişti. Şimdi temsilcimiz kendi evinde de CSKA Moskova'yı yenip 2. sıraya yerleşmek istiyor. Öte yandan lider CSKA Moskova ise aldığını yenilgiyi telafi etmek istiyor. Peki Fenerbahçe CSKA Moskova maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Karşılaşma birinci çeyreği 23-25 CSKA Moskova üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 40-44 CSKA Moskova üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe 40-44 CSKA Moskova

SON 10 MAÇTA 9 GALİBİYET

THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Fenerbahçe Doğuş, geçen hafta oynadığı EuroLeague maçında Zalgiris Kaunas konuk olmuş sahadan da 78-85 galip ayrılmıştı. Bu maçla birlikte Fenerbahçe Doğuş, son 10 lig maçının 9'unu galibiytele tamamlamış oldu. Kanarya bu maçtan da galip geldiği taktirde büyük bir prestij ve avantaj elde edecek.

FENERBAHÇE DOĞUŞ CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Doğuş CSKA Moskova maçı bu akşam 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor. Karşılaşmayı, Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya) ve Carmelo Paternico (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe Doğuş - CSKA Takım İstatistikleri – Hücum

Sayı: 80.4 – 90.4

Toplam Ribaund: 32.2 – 33.5

Hücum Ribaundu: 9.8 – 9.8

Savunma Ribaundu: 22.4 – 23.7

Asist: 19.1 – 18.0

Top Çalma: 6.2 – 7.8

Blok: 3.0 – 3.3

2 Sayı Yüzdesi: %53.1 - %56.0

3 Sayı Yüzdesi: %41.7 - %43.1

SA Yüzdesi: %79.2 - %82.2

Verimlilik: 93.6 – 104.4

Fenerbahçe Doğuş - CSKA Takım İstatistikleri – Savunma

Sayı: 75.0 – 79.6

Toplam Ribaund: 31.0 – 33.0

Hücum Ribaundu: 10.7 – 11.6

Savunma Ribaundu: 20.4 – 21.4

Asist: 16.3 – 17.6

Top Çalma: 6.0 – 5.5

Blok: 2.5 – 3.2

2 Sayı Yüzdesi: %51.4 - %50.2

3 Sayı Yüzdesi: %34.8 - %37.0

SA Yüzdesi: %76.4 - %73.3

Verimlilik: 79.0 – 82.0

Fenerbahçe Doğuş - CSKA İstatistik Liderleri

Sayı: Vesely 13.0, Wanamaker 12.0, Nunnally 10.3 / De Colo 17.0, Rodriguez 14.0, Higgins 13.8

Ribaund: Melli 5.1, Vesely 5.0 / Clyburn 6.0, Hunter 5.2, Hines 4.6

Asist: Sloukas 5.1, Wanamaker 4.1 / Rodriguez 4.9, De Colo 4.0

Top Çalma: Wanamaker 1.5 / De Colo 1.4, Hines 1.3

Blok: Vesely 0.8, Thompson 0.7, Datome 0.6 / Hines 0.9, Vorontsevich 0.7, Kurbanov 0.5

Verimlilik: Vesely 16.7, Wanamaker 13.8, Sloukas 12.0 / De Colo 20.6, Clyburn 15.6, Rodriguez 13.6

Geçmiş Karşılaşmalar:

Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle bugüne dek Euroleague sahnesinde 13 kez karşılaştı ve bu maçlarda altı galibiyet elde etti. Temsilcimiz, rakibini son üç maçta da mağlup etti.

Ligin ilk yarısında Rusya’da oynanan mücadelede gülen taraf, bir uzatma bölümünün sonunda 93-95 ile Fenerbahçe Doğuş oldu. Temsilcimizde Jan Vesely 31 sayı ve 5 ribaund ile yıldızlaşırken, uzatmaların son saniyesinde basketi getiren Nicolo Melli de toplamda 11 sayı üretti. CSKA’da ise Sergio Rodriguez 20, Nando De Colo 18, Cory Higgins ve Kyle Hines ise 17’şer sayı buldu.

2017-18 – Normal Sezon – CSKA 93-95 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Normal Sezon – Fenerbahçe 77-71 CSKA

2016-17 – Normal Sezon - CSKA Moskova 79-95 Fenerbahçe

2015-16 - Final Four - Fenerbahçe 96 – 101 CSKA Moskova

2014-15 - Final Four - Fenerbahçe 80 – 86 CSKA Moskova

2014-15 - Top 16 - CSKA Moskova 75 – 81 Fenerbahçe

2014-15 - Top 16 – Fenerbahçe 81 – 84 CSKA Moskova

2013-14 - Normal Sezon - CSKA Moscow 74 – 78 Fenerbahçe

2013-14 – Normal Sezon - Fenerbahçe 86 – 60 CSKA Moskova

2008-09 - Top 16 - CSKA Moskova 77 – 60 Fenerbahçe

2008-09 - Top 16 - Fenerbahçe 48 - 66 CSKA Moskova

2006-07 – Normal Sezon - CSKA Moskova 85 – 66 Fenerbahçe

2006-07 – Normal Sezon – Fenerbahçe 64 – 74 CSKA Moskova