Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı ekipleri Boston Celtics ile Washington Wizards arasındaki karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Misafir Wizards, normal süresi 106-106, ilk uzatma bölümü ise 115-115 biten maçtan 125-124 galip ayrıldı.

Wizards'ta 34 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üreten Bradley Beal, sahanın en etkili ismi oldu. Markieff Morris 20 sayı, 7 ribaunt, Otto Porter 18 sayı, 11 ribaunt ve Ian Mahinmi 14 sayı, 11 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Celtics'te Marcus Morris'in 31 sayı, 9 ribaunt, Terry Rozier'in 21 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 3 blok ve Jayson Tatum 19 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Kaliforniya derbisi Warriors'ın

Kaliforniya eyaleti takımları Golden State Warriors ile Los Angeles Lakers arasındaki mücadeleyi, 117-106 ev sahibi Warriors kazandı.

Bir haftadır all-star oyun kurucusu Stephen Curry'den yoksun sahaya çıkan Warriors'ta 7 isim çift haneli skor üretti. Kevin Durant 26 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Nick Young 18 sayı, Omri Casspi 15 sayı, 7 ribaunt ve Zaza Pachulia 10 sayı, 12 ribaunt, 5 asistle öne çıktı.